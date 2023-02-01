https://sputnikarabic.ae/20230201/يونيسف-تدعو-لإبعاد-قضية-التعليم-في-اليمن-عن-أي-توظيف-سياسي-1073004997.html

"يونيسف" تدعو لإبعاد قضية التعليم في اليمن عن أي توظيف سياسي

"يونيسف" تدعو لإبعاد قضية التعليم في اليمن عن أي توظيف سياسي

شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، على ضرورة إبعاد التعليم في اليمن عن التوظيف السياسي أو الطائفي، نافيةً أنباء تحدثت عن مشاركتها في... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T16:14+0000

2023-02-01T16:14+0000

2023-02-01T16:20+0000

الحرب على اليمن

منظمة اليونيسيف

تعليم

منظمة الأمم المتحدة

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت بعثة منظمة "يونيسف" في اليمن، عبر تويتر، "لا تشارك اليونيسف في إنتاج أو توزيع الكتب المدرسية في اليمن. نحن نؤمن بشدة أن التعليم يجب ألا يخضع للاستخدام السياسي أو الطائفي. يجب أن يظل التعليم أولوية لضمان مستقبل ورفاهية الأطفال".وأضافت أن "اليونيسف تعمل في الميدان وتقدم استجابة في الخطوط الأمامية للأطفال الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء اليمن".وأكدت المنظمة أن "الأطفال في اليمن يواجهون تحديات هائلة تؤثر على حقوقهم الأساسية في الصحة والتغذية والتعليم والحماية"، مشددةً على "أنه يجب استمرار الجهود لمساعدة الأطفال على إعمال هذه الحقوق".يأتي نفي المنظمة الأممية بعد أن تحدثت أنباء عن عزم المنظمة شراء طابعات لوزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ الوطني (غير معترف بها) المشكلة من جماعة أنصار الله، لطبع المناهج المدرسية التي تقول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن الجماعة أخضعتها لتعديلات تخدمها.ويوم الثلاثاء الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار، مؤكدة تعرض 2700 مدرسة للدمار أو الضرر، وتسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم جراء الصراع الدائر منذ 8 أعوام على السلطة في البلد العربي.ويتهم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن الصادر في أيلول/سبتمبر 2021، أطراف الصراع في اليمن باستخدام المدارس لأغراض عسكرية ما يجعلها أهدافا معرضة للهجوم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230131/الحكومة-اليمنية-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-دعم-جهود-تحقيق-السلام-في-البلاد-1072925762.html

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سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, منظمة اليونيسيف, تعليم, منظمة الأمم المتحدة