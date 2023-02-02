https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-الجيش-البريطاني-يخسر-أهم-أسلحته-بسبب-أوكرانيا-1073017550.html
إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا
إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا
سلمت المملكة المتحدة إلى أوكرانيا جميع مدافع AS90 المتاحة، وهي الآن مجبرة على البحث بشكل عاجل عن طريقة لتجديد مخزون الأسلحة الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T07:46+0000
2023-02-02T07:46+0000
2023-02-02T07:46+0000
بريطانيا
العالم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وأوضح مصدر في وزارة الدفاع في البلاد: "إذا لم يكن لدى الجنود مدافع، فلا يمكننا القتال، ولا يمكننا التدريب".يقول المقال إن قرار تسليم جميع المدافع الثقيلة الثلاثين لكييف يمكن أن يضع الجيش البريطاني في موقف ضعيف حتى يكتمل مشروع Mobile Fires Platform بحلول عام 2029.في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تبحث عن مدافعK9 Thunder و Archer من أجل إعادة تسليح المدفعية.تواصل الدول الغربية دعم كييف بالأسلحة. هكذا، بعد مناقشات طويلة حول مسألة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات الغربية، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات ليوبارد2.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا
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سلمت المملكة المتحدة إلى أوكرانيا جميع مدافع AS90 المتاحة، وهي الآن مجبرة على البحث بشكل عاجل عن طريقة لتجديد مخزون الأسلحة الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وأوضح مصدر في وزارة الدفاع في البلاد: "إذا لم يكن لدى الجنود مدافع، فلا يمكننا القتال، ولا يمكننا التدريب".
يقول المقال إن قرار تسليم جميع المدافع الثقيلة الثلاثين لكييف
يمكن أن يضع الجيش البريطاني في موقف ضعيف حتى يكتمل مشروع Mobile Fires Platform بحلول عام 2029.
في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تبحث عن مدافعK9 Thunder و Archer من أجل إعادة تسليح المدفعية.
تواصل الدول الغربية دعم كييف بالأسلحة. هكذا، بعد مناقشات طويلة حول مسألة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات الغربية، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات ليوبارد2.