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https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-الجيش-البريطاني-يخسر-أهم-أسلحته-بسبب-أوكرانيا-1073017550.html
إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا
إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا
سلمت المملكة المتحدة إلى أوكرانيا جميع مدافع AS90 المتاحة، وهي الآن مجبرة على البحث بشكل عاجل عن طريقة لتجديد مخزون الأسلحة الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T07:46+0000
2023-02-02T07:46+0000
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وأوضح مصدر في وزارة الدفاع في البلاد: "إذا لم يكن لدى الجنود مدافع، فلا يمكننا القتال، ولا يمكننا التدريب".يقول المقال إن قرار تسليم جميع المدافع الثقيلة الثلاثين لكييف يمكن أن يضع الجيش البريطاني في موقف ضعيف حتى يكتمل مشروع Mobile Fires Platform بحلول عام 2029.في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تبحث عن مدافعK9 Thunder و Archer من أجل إعادة تسليح المدفعية.تواصل الدول الغربية دعم كييف بالأسلحة. هكذا، بعد مناقشات طويلة حول مسألة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات الغربية، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات ليوبارد2.
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بريطانيا, العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

إعلام: الجيش البريطاني يخسر أهم أسلحته بسبب أوكرانيا

07:46 GMT 02.02.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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سلمت المملكة المتحدة إلى أوكرانيا جميع مدافع AS90 المتاحة، وهي الآن مجبرة على البحث بشكل عاجل عن طريقة لتجديد مخزون الأسلحة الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وأوضح مصدر في وزارة الدفاع في البلاد: "إذا لم يكن لدى الجنود مدافع، فلا يمكننا القتال، ولا يمكننا التدريب".
يقول المقال إن قرار تسليم جميع المدافع الثقيلة الثلاثين لكييف يمكن أن يضع الجيش البريطاني في موقف ضعيف حتى يكتمل مشروع Mobile Fires Platform بحلول عام 2029.
في الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تبحث عن مدافعK9 Thunder و Archer من أجل إعادة تسليح المدفعية.
تواصل الدول الغربية دعم كييف بالأسلحة. هكذا، بعد مناقشات طويلة حول مسألة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات الغربية، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات ليوبارد2.
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- سبوتنيك عربيلافروف: موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية08:43 GMTЖители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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