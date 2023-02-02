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https://sputnikarabic.ae/20230202/إعلام-بلينكن-أكد-للإسرائيليين-أن-السودان-في-طريقه-للانضمام-رسميا-إلى-اتفاقيات-أبراهام-1073024977.html
إعلام: بلينكن أكد للإسرائيليين أن السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام
إعلام: بلينكن أكد للإسرائيليين أن السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام
كشف تقرير إسرائيلي عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:11+0000
2023-02-02T09:11+0000
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وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في بيان لها، بأن "انضمام السودان رسميا إلى اتفاقيات أبراهام، سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020".وأفاد مصدر سوداني أن "الرئيس السابق عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الاعتقال كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، وكان بصدد السفر إلى واشنطن لإنجاز تلك المهمة".وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات إبراهيم"، إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
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أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار السودان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: بلينكن أكد للإسرائيليين أن السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام

09:11 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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كشف تقرير إسرائيلي عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى اتفاقيات أبراهام التاريخية".
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في بيان لها، بأن "انضمام السودان رسميا إلى اتفاقيات أبراهام، سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020".
وأفاد مصدر سوداني أن "الرئيس السابق عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الاعتقال كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، وكان بصدد السفر إلى واشنطن لإنجاز تلك المهمة".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات إبراهيم"، إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.
وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2020، كجزء من "اتفاقيات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع ثلاث دول عربية أخرى، قبل بضعة أشهر، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
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