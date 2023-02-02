https://sputnikarabic.ae/20230202/طائرة-إسرائيلية-تهبط-في-الخرطوم-وسط-حديث-عن-اتفاق-لتطبيع-العلاقات-1073019700.html
طائرة إسرائيلية تهبط في الخرطوم وسط حديث عن اتفاق لتطبيع العلاقات
طائرة إسرائيلية تهبط في الخرطوم وسط حديث عن اتفاق لتطبيع العلاقات
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن طائرة إسرائيلية هبطت، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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القدس– سبوتنيك. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن "طائرة إسرائيلية تحمل الاسم ( 4 إيكس- سي يو زد) أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجرا وتوجهت إلى السودان، قد هبطت في العاصمة الخرطوم".ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي، قوله، أمس الأربعاء، بأن السودان من المحتمل أن يكون الدولة الإسلامية القادمة التي تنضم إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل.وبحسب المسؤول، فقد جرت مفاوضات بين القدس والخرطوم في الأيام والأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتوسط بين الجانبين وأن التوصل إلى اتفاق يبدو الآن ممكنا.وأضافت الصحيفة بأن "العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية والسلطات العسكرية في السودان أحيت الجهود من جديد".وكان السودان قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، عن نيته الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، لكنه امتنع عن ذلك بعد وقوع انقلاب عسكري تسبب بتوقف الاتصالات العلنية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/-كوهين-يكشف-هوية-ماعوز-مهندس-التطبيع-مع-السودان-ويعينه-مديرا-عاما-للخارجية-الإسرائيلية-صورة-1072317803.html
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أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السودان اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السودان اليوم
طائرة إسرائيلية تهبط في الخرطوم وسط حديث عن اتفاق لتطبيع العلاقات
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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن طائرة إسرائيلية هبطت، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
القدس– سبوتنيك. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن "طائرة إسرائيلية تحمل الاسم ( 4 إيكس- سي يو زد) أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجرا وتوجهت إلى السودان، قد هبطت في العاصمة الخرطوم".
وأشارت هيئة البث إلى أن "هذه الزيارة تأتي على خلفية الأنباء عن استعداد السودان للتوقيع على (اتفاقيات أبراهام) للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية".
ونقلت صحيفة
"هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي، قوله، أمس الأربعاء، بأن السودان من المحتمل أن يكون الدولة الإسلامية القادمة التي تنضم إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل.
وبحسب المسؤول، فقد جرت مفاوضات بين القدس والخرطوم في الأيام والأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتوسط بين الجانبين وأن التوصل إلى اتفاق يبدو الآن ممكنا.
وأضافت الصحيفة بأن "العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية والسلطات العسكرية في السودان أحيت الجهود من جديد".
وكان السودان قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، عن نيته الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، لكنه امتنع عن ذلك بعد وقوع انقلاب عسكري تسبب بتوقف الاتصالات العلنية بين البلدين.