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https://sputnikarabic.ae/20230202/السفارة-الأمريكية-في-موسكو-تتحايل-على-القيود-الروسية-للتوظيف-1073013221.html
السفارة الأمريكية في موسكو تتحايل على القيود الروسية للتوظيف
السفارة الأمريكية في موسكو تتحايل على القيود الروسية للتوظيف
أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة تتحايل على القيود التي فرضتها روسيا على توظيف الكوادر في السفارة الأمريكية في موسكو، في رد... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T02:59+0000
2023-02-02T02:59+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ليز ثروسيل
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف: إنه "من الواضح أن القيود الروسية لا يلتزم بها الأمريكيون بالكامل، وهم يحاولون التحايل عليها".وأضاف أنه "تؤكد البيانات الرسمية انه يعمل في السفارة الأمريكية اليوم أكثر من 130 موظفا لا يعتبرون مواطنين أمريكيين".يذكر أن روسيا فرضت حظرا على توظيف السفارة الأمريكية بموسكو للمواطنين الروس ومواطني الدول الثالثة، وذلك في أعقاب إدراج الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الصديقة، ردا على توسيع واشنطن للعقوبات ضد روسيا، وطردها 10 دبلوماسيين روس في أبريل عام 2021.ووصلت السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، الخميس الماضي إلى موسكو، في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تدهورا كبيرا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-روسيا-ستواصل-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-تبادل-الأسرى-1072855936.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ليز ثروسيل, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ليز ثروسيل, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

السفارة الأمريكية في موسكو تتحايل على القيود الروسية للتوظيف

02:59 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة تتحايل على القيود التي فرضتها روسيا على توظيف الكوادر في السفارة الأمريكية في موسكو، في رد جوابي على خطوة من واشنطن.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف: إنه "من الواضح أن القيود الروسية لا يلتزم بها الأمريكيون بالكامل، وهم يحاولون التحايل عليها".
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وأضاف أنه "تؤكد البيانات الرسمية انه يعمل في السفارة الأمريكية اليوم أكثر من 130 موظفا لا يعتبرون مواطنين أمريكيين".
يذكر أن روسيا فرضت حظرا على توظيف السفارة الأمريكية بموسكو للمواطنين الروس ومواطني الدول الثالثة، وذلك في أعقاب إدراج الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الصديقة، ردا على توسيع واشنطن للعقوبات ضد روسيا، وطردها 10 دبلوماسيين روس في أبريل عام 2021.
ووصلت السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، الخميس الماضي إلى موسكو، في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تدهورا كبيرا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
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