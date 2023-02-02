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القضاء الألماني يرفض مشاركة تفاصيل حول حادث الهجوم على مبنى صحفيي "سبوتنيك"
القضاء الألماني يرفض مشاركة تفاصيل حول حادث الهجوم على مبنى صحفيي "سبوتنيك"
رفض مكتب المدعي العام في برلين، اليوم الخميس، التعليق على تقارير إعلامية حول الاعتقال المزعوم لمشتبه به في قضية الهجوم على بناء يقطن فيه صحفيو وكالة "سبوتنيك"... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T12:01+0000
2023-02-02T12:01+0000
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وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين لوكالة "سبوتنيك": "في ضوء سرية التحقيق، لا نعطي أي تعليقات أو معلومات حول هذه القضية".وأكد سيرغي فيوكتيستوف، مدير مكتب "سبوتنيك" في ألمانيا، اليوم الخميس، أن الرجل المعتقل الذي يشتبه في ضلوعه في هجوم العام الماضي على بناء في برلين الغربية، حيث يعيش صحفيو وكالة "سبوتنيك"، شوهد أمام المبنى قبل أيام قليلة من الحادث.وقال فيوكتيستوف إن "هذا الرجل شوهد بالقرب من مقرنا قبل أيام قليلة، قبل حوالي أسبوع قبل هذا الحدث، إنه، على الأرجح، دميتري باغراش، الذي نظم مخيمات للمثليين".وبحسب فيوكتيستوف، كان باغراش جالسا في سيارته بالقرب من المبنى وأظهر إيماءة بذيئة لأحد موظفي الوكالة عند مروره من المكان.ونوه فيوكتيستوف إلى أنه في المرة الأخيرة التي سأل فيها ضباط الشرطة عن سير التحقيق منذ حوالي شهرين، رفضوا إخباره أي شيء، موضحين أنهم لم يعلقوا على سير التحقيق حتى لمن تم التعامل معهم كضحايا في الحادث.
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روسيا, أخبار ألمانيا, سبوتنيك
روسيا, أخبار ألمانيا, سبوتنيك

القضاء الألماني يرفض مشاركة تفاصيل حول حادث الهجوم على مبنى صحفيي "سبوتنيك"

12:01 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneevالعلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي
العلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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رفض مكتب المدعي العام في برلين، اليوم الخميس، التعليق على تقارير إعلامية حول الاعتقال المزعوم لمشتبه به في قضية الهجوم على بناء يقطن فيه صحفيو وكالة "سبوتنيك" في مايو/ أيار من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين لوكالة "سبوتنيك": "في ضوء سرية التحقيق، لا نعطي أي تعليقات أو معلومات حول هذه القضية".
وأكد سيرغي فيوكتيستوف، مدير مكتب "سبوتنيك" في ألمانيا، اليوم الخميس، أن الرجل المعتقل الذي يشتبه في ضلوعه في هجوم العام الماضي على بناء في برلين الغربية، حيث يعيش صحفيو وكالة "سبوتنيك"، شوهد أمام المبنى قبل أيام قليلة من الحادث.
وقال فيوكتيستوف إن "هذا الرجل شوهد بالقرب من مقرنا قبل أيام قليلة، قبل حوالي أسبوع قبل هذا الحدث، إنه، على الأرجح، دميتري باغراش، الذي نظم مخيمات للمثليين".
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وبحسب فيوكتيستوف، كان باغراش جالسا في سيارته بالقرب من المبنى وأظهر إيماءة بذيئة لأحد موظفي الوكالة عند مروره من المكان.
ونوه فيوكتيستوف إلى أنه في المرة الأخيرة التي سأل فيها ضباط الشرطة عن سير التحقيق منذ حوالي شهرين، رفضوا إخباره أي شيء، موضحين أنهم لم يعلقوا على سير التحقيق حتى لمن تم التعامل معهم كضحايا في الحادث.
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