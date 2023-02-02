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الكويت تعلن عن إجراءات جديدة لتعديل "التركيبة السكانية"
الكويت تعلن عن إجراءات جديدة لتعديل "التركيبة السكانية"
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، إصدار قرارات بشأن تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في البلاد. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T15:25+0000
2023-02-02T15:25+0000
الكويت
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قررت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل بالكويت "تكويت العمل التعاوني".وألزمت اللجنة الجمعيات التعاونية بسرعة "تكويت" جميع الوظائف القيادية والإشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة عمل للكويتيين في هذا القطاع.وأشارت إلى ضرورة تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي.كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية متخصصة تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل فيه.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, اقتصاد
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, اقتصاد

الكويت تعلن عن إجراءات جديدة لتعديل "التركيبة السكانية"

15:25 GMT 02.02.2023
© AP Photo / Anonymousغزو الكويت
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Anonymous
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أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، إصدار قرارات بشأن تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قررت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل بالكويت "تكويت العمل التعاوني".
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وألزمت اللجنة الجمعيات التعاونية بسرعة "تكويت" جميع الوظائف القيادية والإشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة عمل للكويتيين في هذا القطاع.
وأشارت إلى ضرورة تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية متخصصة تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل فيه.
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