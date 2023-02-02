https://sputnikarabic.ae/20230202/باحث-هولندي-يتوقع-انقراض-الإنترنت-خلال-سنوات-يتجه-إلى-نقطة-اللاعودة-1073050380.html

باحث هولندي يتوقع انقراض الإنترنت خلال سنوات: يتجه إلى نقطة اللاعودة

باحث هولندي يتوقع انقراض الإنترنت خلال سنوات: يتجه إلى نقطة اللاعودة

يتوقع باحث هولندي، أن شبكة الإنترنت ستشهد انقراضا في المستقبل، منوها أنها تتجه إلى "نقطة اللاعودة"، ما يجعلها محكوم عليها بالانقراض في نهاية المطاف، وفق رأيه. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T17:33+0000

2023-02-02T17:33+0000

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وفي تبرير لتوقعاته، أشار الأستاذ في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، جيرت لوفينك، في حوار مع مجلة "لوبس" الفرنسية، أمس الأربعاء، إلى أن "حرية التعبير على الإنترنت ستصبح مشكلة كبيرة، وسيبتعد الناس عن الشبكة العالمية".وبالنسبة للوفينك، فقد يحدث انقراض الإنترنت بسبب عدم توفر بعض الخدمات بشكل دائم، لينتهي الأمر إلى انخفاض الوصول أو حتى انقطاع الاتصال، متخيلا أن "البنية التحتية اللازمة للحفاظ على الإنترنت قد تستعصي أو لا تتوفر إلا عبر حلول باهظة يقدمها عمالقة التكنولوجيا، مثل أقمار الملياردير إيلون ماسك، على سبيل المثال".أيضا من أسباب زوال الإنترنت، من وجهة نظر الخبير الهولندي، هو أن المستخدمين "العاديين" يدفعون في الوقت الحالي ثمنا باهظا بشكل متزايد لإدمانهم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات، مشددا أن هذا الثمن "نفسي" في المقام الأول.وتابع موضحا: "لا يعاني الكثير من الشباب فقط من تشوه احترام الذات واضطرابات القلق، ولكن يتم أيضا الاستعانة بمصادر خارجية لتخريب بعض الوظائف الحيوية لأدمغتنا، ما يؤدي في النهاية إلى أن تصبح ذاكرتنا قصيرة المدى، ويصبح انتباهنا مشتتا بشكل متزايد وموجها بشكل خاص للغاية".ورغم توقعات الباحث الهولندي، جيرت لوفينك، فإنه يرسل بارقة أمل في تصريحاته، معتقدا أن الحل لعدم زوال الإنترنت هو "استعادة الشبكة العنكبوتية بشروط البشر الخاصة"، وذلك ببناء منصات تواصل اجتماعية بديلة تعمل في خدمة المجتمع بدلا من الشركات المذكورة، مؤكدا أن إعادة هيكلة الإنترنت، وخاصة المنصات ليست مهمة مستحيلة.

https://sputnikarabic.ae/20221015/غوغل-توفر-مستويات-فائقة-من-سرعة-الإنترنت-في-2023-بغض-النظر-عن-حجم-الملف-1069056499.html

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