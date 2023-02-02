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بايدن يؤكد وصاية الأردن على المواقع المقدسة بالقدس
بايدن يؤكد وصاية الأردن على المواقع المقدسة بالقدس
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على دعمه لـ "الوضع الراهن" القانوني في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T21:28+0000
2023-02-02T21:31+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للبيت الأبيض.وأعاد بايدن التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين "على الطبيعة الوثيقة والدائمة للصداقة بين الولايات المتحدة والأردن"، وفقا للبيان.وفي إشارة للتوترات المتنامية بشأن المسجد الأقصى، أكد بايدن على "الحاجة الملحة للحفاظ على الوضع الراهن التاريخي".كما اعترف بايدن أيضا بالدور "الحيوي للأردن كوصي على المواقع المقدسة الإسلامية في القدس".وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، جدد بايدن موقف الولايات المتحدة المتمثل في "الدعم القوي لحل الدولتين".كما وجه الشكر للملك عبد الله على "شراكته الوثيقة والدور الذي لعبه هو والأردن كقوة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط".
https://sputnikarabic.ae/20220715/وزير-خارجية-الأردن-ننسق-باستمرار-مع-أشقائنا-لتثمر-زيارة-بايدن-عملا-يحقق-مصالحنا-1065076802.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, المسجد الأقصى, البيت الأبيض, القدس
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, المسجد الأقصى, البيت الأبيض, القدس

بايدن يؤكد وصاية الأردن على المواقع المقدسة بالقدس

21:28 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 21:31 GMT 02.02.2023)
© AFP 2023 / YOUSEF ALLANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / YOUSEF ALLAN
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على دعمه لـ "الوضع الراهن" القانوني في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للبيت الأبيض.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
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15 يوليو 2022, 06:47 GMT
وأعاد بايدن التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين "على الطبيعة الوثيقة والدائمة للصداقة بين الولايات المتحدة والأردن"، وفقا للبيان.
وفي إشارة للتوترات المتنامية بشأن المسجد الأقصى، أكد بايدن على "الحاجة الملحة للحفاظ على الوضع الراهن التاريخي".
كما اعترف بايدن أيضا بالدور "الحيوي للأردن كوصي على المواقع المقدسة الإسلامية في القدس".
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، جدد بايدن موقف الولايات المتحدة المتمثل في "الدعم القوي لحل الدولتين".
كما وجه الشكر للملك عبد الله على "شراكته الوثيقة والدور الذي لعبه هو والأردن كقوة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط".
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