https://sputnikarabic.ae/20230202/بايدن-يؤكد-وصاية-الأردن-على-المواقع-المقدسة-بالقدس-1073055506.html
بايدن يؤكد وصاية الأردن على المواقع المقدسة بالقدس
بايدن يؤكد وصاية الأردن على المواقع المقدسة بالقدس
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على دعمه لـ "الوضع الراهن" القانوني في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T21:28+0000
2023-02-02T21:28+0000
2023-02-02T21:31+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للبيت الأبيض.وأعاد بايدن التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين "على الطبيعة الوثيقة والدائمة للصداقة بين الولايات المتحدة والأردن"، وفقا للبيان.وفي إشارة للتوترات المتنامية بشأن المسجد الأقصى، أكد بايدن على "الحاجة الملحة للحفاظ على الوضع الراهن التاريخي".كما اعترف بايدن أيضا بالدور "الحيوي للأردن كوصي على المواقع المقدسة الإسلامية في القدس".وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، جدد بايدن موقف الولايات المتحدة المتمثل في "الدعم القوي لحل الدولتين".كما وجه الشكر للملك عبد الله على "شراكته الوثيقة والدور الذي لعبه هو والأردن كقوة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط".
https://sputnikarabic.ae/20220715/وزير-خارجية-الأردن-ننسق-باستمرار-مع-أشقائنا-لتثمر-زيارة-بايدن-عملا-يحقق-مصالحنا-1065076802.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, المسجد الأقصى, البيت الأبيض, القدس
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, المسجد الأقصى, البيت الأبيض, القدس
بايدن يؤكد وصاية الأردن على المواقع المقدسة بالقدس
21:28 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 21:31 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على دعمه لـ "الوضع الراهن" القانوني في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عاهل الأردن الملك
عبد الله الثاني، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للبيت الأبيض.
وأعاد بايدن التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين "على الطبيعة الوثيقة والدائمة للصداقة بين الولايات المتحدة والأردن
"، وفقا للبيان.
وفي إشارة للتوترات المتنامية بشأن المسجد الأقصى، أكد بايدن على "الحاجة الملحة للحفاظ على الوضع الراهن التاريخي".
كما اعترف بايدن أيضا بالدور "الحيوي للأردن كوصي على المواقع المقدسة الإسلامية في القدس".
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، جدد بايدن موقف الولايات المتحدة المتمثل في "الدعم القوي لحل الدولتين".
كما وجه الشكر للملك عبد الله على "شراكته الوثيقة والدور الذي لعبه هو والأردن كقوة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط".