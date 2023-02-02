https://sputnikarabic.ae/20230202/بلجيكا-لا-تفكر-في-توريد-طائرات-إلى-أوكرانيا-1073013360.html
بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا
بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا لا تفكر في توريد طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، لأنها جميعا تشارك في مهام حماية المجال الجوي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T03:45+0000
2023-02-02T03:45+0000
2023-02-02T03:47+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة RTBF التلفزيونية المحلية: “في الوقت الحالي، لا يمكن لبلجيكا النظر في مثل هذه المسألة. أولا، تشارك طائراتنا من طراز إف-16 مشاركة كاملة في حماية أراضينا وأراضي البنلوكس، كما أنها تشارك في الدفاع الجماعي، مما يضمن الأمن الجوي لدول البلطيق".بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إن طائرة إف- 35 الجديدة، التي ستحل محل طائرات إف-16 سيتم تسليمها من الولايات المتحدة في موعد لا يتجاوز عام 2025.والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة البلجيكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 92 مليون يورو (101 مليون دولار) لأوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, مقاتلات إف-15, البلطيق
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, مقاتلات إف-15, البلطيق
بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا
03:45 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 03:47 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا لا تفكر في توريد طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، لأنها جميعا تشارك في مهام حماية المجال الجوي لبلجيكا والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
بروكسل - سبوتنيك
. وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة RTBF التلفزيونية المحلية: “في الوقت الحالي، لا يمكن لبلجيكا النظر في مثل هذه المسألة. أولا، تشارك طائراتنا من طراز إف-16 مشاركة كاملة في حماية أراضينا وأراضي البنلوكس، كما أنها تشارك في الدفاع الجماعي، مما يضمن الأمن الجوي لدول البلطيق".
بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إن طائرة إف- 35 الجديدة، التي ستحل محل طائرات إف-16 سيتم تسليمها من الولايات المتحدة في موعد لا يتجاوز عام 2025.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة البلجيكية عن حزمة مساعدات عسكرية
جديدة بقيمة 92 مليون يورو (101 مليون دولار) لأوكرانيا.