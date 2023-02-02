عربي
https://sputnikarabic.ae/20230202/بلجيكا-لا-تفكر-في-توريد-طائرات-إلى-أوكرانيا-1073013360.html
بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا
بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا لا تفكر في توريد طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، لأنها جميعا تشارك في مهام حماية المجال الجوي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T03:45+0000
2023-02-02T03:47+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
مقاتلات إف-15
البلطيق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة RTBF التلفزيونية المحلية: “في الوقت الحالي، لا يمكن لبلجيكا النظر في مثل هذه المسألة. أولا، تشارك طائراتنا من طراز إف-16 مشاركة كاملة في حماية أراضينا وأراضي البنلوكس، كما أنها تشارك في الدفاع الجماعي، مما يضمن الأمن الجوي لدول البلطيق".بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إن طائرة إف- 35 الجديدة، التي ستحل محل طائرات إف-16 سيتم تسليمها من الولايات المتحدة في موعد لا يتجاوز عام 2025.والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة البلجيكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 92 مليون يورو (101 مليون دولار) لأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, مقاتلات إف-15, البلطيق
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, مقاتلات إف-15, البلطيق

بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا

03:45 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 03:47 GMT 02.02.2023)
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا لا تفكر في توريد طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، لأنها جميعا تشارك في مهام حماية المجال الجوي لبلجيكا والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
بروكسل - سبوتنيك. وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة RTBF التلفزيونية المحلية: “في الوقت الحالي، لا يمكن لبلجيكا النظر في مثل هذه المسألة. أولا، تشارك طائراتنا من طراز إف-16 مشاركة كاملة في حماية أراضينا وأراضي البنلوكس، كما أنها تشارك في الدفاع الجماعي، مما يضمن الأمن الجوي لدول البلطيق".
بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إن طائرة إف- 35 الجديدة، التي ستحل محل طائرات إف-16 سيتم تسليمها من الولايات المتحدة في موعد لا يتجاوز عام 2025.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة البلجيكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 92 مليون يورو (101 مليون دولار) لأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала