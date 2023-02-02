https://sputnikarabic.ae/20230202/ديبي-ونتنياهو-يفتتحان-السفارة-التشادية-في-إسرائيل-1073028730.html

ديبي ونتنياهو يفتتحان السفارة التشادية في إسرائيل

ديبي ونتنياهو يفتتحان السفارة التشادية في إسرائيل

افتتح رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، السفارة التشادية في تل أبيب. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T10:04+0000

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وقال نتنياهو، خلال حفل الافتتاح: "افتتحت اليوم سفارة تشاد لدى إسرائيل مع الرئيس التشادي، محمد ديبي. لحظة تاريخية نضجت بعد سنوات من الاتصالات. معاً سنرتقي بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة".والتقى الرئيس التشادي، يوم أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما التقى ديبي مع رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد بارنيع، حيث أكد الأخير على أهمية العلاقات مع تشاد في توسيع العمق الاستراتيجي الإسرائيلي. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الأربعاء، أن رئيس تشاد محمد ديبي، سوف يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل.وزار والد الرئيس، إدريس ديبي (الرئيس السابق - قتل في أبريل/ نيسان 2021)، إسرائيل في نهاية عام 2018 والتقى بنتنياهو.واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.وعينت إسرائيل في مايو/ أيار الماضي، بن بورغل، أول سفير لدى دولة تشاد، وذلك بعد عقود من القطيعة بين البلدين، انتهت بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مطلع 2019، وبهذا التعيين، أصبح بورغل أول سفير لإسرائيل لدى تشاد منذ 50 عاماً.وقطعت غالبية الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل بين عامي 1967 و1973، على خلفية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري وسيناء المصرية.وفي مايو/ أيار 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.

https://sputnikarabic.ae/20230201/مكتب-نتنياهو-رئيس-تشاد-يفتتح-غدا-سفارة-لبلاده-في-إسرائيل-1072994151.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, العالم