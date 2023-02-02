https://sputnikarabic.ae/20230202/روسكوسموس-صاروخ-بقمر-صناعي-روسي-جديد-في-بايكونور-1073027742.html
روسكوسموس: صاروخ بقمر صناعي روسي جديد في "بايكونور"
روسكوسموس: صاروخ بقمر صناعي روسي جديد في "بايكونور"
أعلنت وكالة "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أنه تم نقل صاروخ "بروتون-إم" مع القمر الصناعي للطقس "إلكتور إل4" إلى منصة الإطلاق في بايكونور. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:47+0000
2023-02-02T09:47+0000
2023-02-02T09:47+0000
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ونوّهت "روسكوسموس" بأن الأقمار الصناعية من هذه السلسلة تنقل بيانات الطقس كل 15-30 دقيقة، وترسل صورًا متعددة الأطياف على مدار الساعة، وتساعد "إلكتور إل4" في التنبؤ بالطقس، وحل مهام مراقبة المناخ، وإصدار برقيات حول العواصف عند اكتشاف حالات الطوارئ.وبحسب الوكالة، "تم نقل الصاروخ "بروتون-إم" مع القمر الصناعي "إلكتور إل4" عبر السكك الحديدية إلى مجمع الإطلاق في الموقع 81 من محطة الفضاء، ويواصل المختصون إعداد الصاروخ للإطلاق".وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر إطلاق الصاروخ في 5 شباط/فبراير الساعة 12:12 بتوقيت موسكو، وبعد وصول الصاروخ إلى المدار المحدد، سيتم وضع القمر الصناعي في مدار ثابت بالنسبة للأرض (يبلغ ارتفاعه نحو 36 ألف كيلومتر).وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة أنه تم إطلاق أول صاروخ " إلكترو إل"في عام 2011 وفشل في عام 2016، وحاليا تعمل الأقمار الصناعية "إلكترو إل 2"، التي تم إطلاقها في عام 2015 ، و"إلكترو إل 3" التي تم إطلاقها في المدار في عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221023/وضع-أول-قمر-صناعي-لمجموعة-سفيرا-الروسية-في-المدار-1069364526.html
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العالم, روسيا, المجتمع
روسكوسموس: صاروخ بقمر صناعي روسي جديد في "بايكونور"
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أعلنت وكالة "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أنه تم نقل صاروخ "بروتون-إم" مع القمر الصناعي للطقس "إلكتور إل4" إلى منصة الإطلاق في بايكونور.
ونوّهت "روسكوسموس" بأن الأقمار الصناعية من هذه السلسلة تنقل بيانات الطقس كل 15-30 دقيقة، وترسل صورًا متعددة الأطياف على مدار الساعة، وتساعد "إلكتور إل4" في التنبؤ بالطقس، وحل مهام مراقبة المناخ، وإصدار برقيات حول العواصف عند اكتشاف حالات الطوارئ.
وبحسب الوكالة، "تم نقل الصاروخ "بروتون-إم" مع القمر الصناعي "إلكتور إل4" عبر السكك الحديدية إلى مجمع الإطلاق في الموقع 81 من محطة الفضاء، ويواصل المختصون إعداد الصاروخ للإطلاق".
23 أكتوبر 2022, 01:04 GMT
وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر إطلاق الصاروخ في 5 شباط/فبراير الساعة 12:12 بتوقيت موسكو، وبعد وصول الصاروخ إلى المدار المحدد، سيتم وضع القمر الصناعي في مدار ثابت بالنسبة للأرض (يبلغ ارتفاعه نحو 36 ألف كيلومتر).
وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة أنه تم إطلاق أول صاروخ " إلكترو إل"في عام 2011 وفشل في عام 2016، وحاليا تعمل الأقمار الصناعية "إلكترو إل 2"، التي تم إطلاقها في عام 2015 ، و"إلكترو إل 3" التي تم إطلاقها في المدار في عام 2019.