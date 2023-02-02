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لافروف: موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-الغرب-يتطلع-الآن-لتكون-مولدوفا-أوكرانيا-التالية-1073023694.html
لافروف: الغرب يتطلع الآن لتكون مولدوفا "أوكرانيا التالية"
لافروف: الغرب يتطلع الآن لتكون مولدوفا "أوكرانيا التالية"
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يتطلع الآن لتكون مولدوفا "أوكرانيا التالية"، ورئيستها مايا ساندو مستعدة لأي شيء تقريبًا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T08:44+0000
2023-02-02T08:44+0000
روسيا
العالم
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية ووكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال أي من الدول القريبة من روسيا يمكن أن تتبع مسار أوكرانيا: "الآن يتطلعون (الغرب) لأن تلعب مولدوفا هذا الدور".كما أشار لافروف أيضا إلى أن الغرب يريد تحويل جورجيا إلى مصدر "إزعاج آخر لروسيا".وشدد الوزير: "لا يساورني شك في رغبة تحويل جورجيا إلى مصدر إزعاج آخر، وإعادة الوضع إلى أوقات ساكاشفيلي "العدوانية".ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة.
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روسيا, العالم, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, سيرغي لافروف

لافروف: الغرب يتطلع الآن لتكون مولدوفا "أوكرانيا التالية"

08:44 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يتطلع الآن لتكون مولدوفا "أوكرانيا التالية"، ورئيستها مايا ساندو مستعدة لأي شيء تقريبًا.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية ووكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال أي من الدول القريبة من روسيا يمكن أن تتبع مسار أوكرانيا: "الآن يتطلعون (الغرب) لأن تلعب مولدوفا هذا الدور".

وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء، لأنهم تمكنوا (الغرب) من وضع رئيس على رأس الدولة بأساليب محددة تمامًا بعيدًا عن الديمقراطية الحرة، والتي هي ببساطة حريصة، ومتحمسة للانضمام إلى الناتو، ولديها الجنسية الرومانية، وهي مستعدة للاتحاد مع رومانيا وبشكل عام مستعدة لأي شيء تقريبًا".

كما أشار لافروف أيضا إلى أن الغرب يريد تحويل جورجيا إلى مصدر "إزعاج آخر لروسيا".
وشدد الوزير: "لا يساورني شك في رغبة تحويل جورجيا إلى مصدر إزعاج آخر، وإعادة الوضع إلى أوقات ساكاشفيلي "العدوانية".
ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، حوارا حصريا لوكالة "سبوتنيك" يتحدث فيه عن سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة.
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