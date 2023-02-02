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لافروف: موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-تصعيد-الغرب-للصراع-في-أوكرانيا-أصبح-واضحا-1073023820.html
لافروف: تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا أصبح واضحا
لافروف: تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا أصبح واضحا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرا واضحا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T08:47+0000
2023-02-02T08:47+0000
سيرغي لافروف
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قال لافروف في لقاء حصري أجراه مع "سبوتنيك" و"روسيا 24"، ردًا على سؤال ما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: "حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية سيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)".و أضاف لافروف أن "هذا التصعيد، مثل كرة الثلج يتضخم تدريجيًا".وتابع لافروف: "على ما يبدو، هذا وفقًا لفرويد، هو نفسه (زيلينسكي) يشعر وكأنه شخصية تابعة، وأنه يتم التلاعب به، لذا فهو يتوقع أن الآخرين مشابهين له".
https://sputnikarabic.ae/20230202/لافروف-يتحدث-عن-سياسة-روسيا-الخارجية-في-ظل-الظروف-الراهنة-1073016192.html
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سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

لافروف: تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا أصبح واضحا

08:47 GMT 02.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الغرب أصبح أمرا واضحا.
قال لافروف في لقاء حصري أجراه مع "سبوتنيك" و"روسيا 24"، ردًا على سؤال ما إذا كان هناك تصعيد في ضوء إمدادات السلاح الغربية: "حقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ، وكما هو الحال في القصص الخيالية سيئة السمعة، فإنه مع كل خطوة ينغمس أكثر في المستنقع، وهذا يلعب دورًا مهمًا في مسار العملية (العسكرية الخاصة)".
و أضاف لافروف أن "هذا التصعيد، مثل كرة الثلج يتضخم تدريجيًا".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن فلاديمير زيلينسكي نفسه يشعر وكأنه شخصية تابعة، فهو يفهم أنه يتم التلاعب به، ونوه لافروف إلى أنه "لم يحاول أحد إقناع نظام كييف بالحاجة إلى التفاوض، ولم يوبخ أحد زيلينسكي عندما صرح مرارا "بروح معنوية عالية" أنه لا يفهم من يتخذ القرارات في روسيا ومع من يجب أن يتحدث".

لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
لافروف: موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية
08:43 GMT
وتابع لافروف: "على ما يبدو، هذا وفقًا لفرويد، هو نفسه (زيلينسكي) يشعر وكأنه شخصية تابعة، وأنه يتم التلاعب به، لذا فهو يتوقع أن الآخرين مشابهين له".
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