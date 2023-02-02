لافروف: موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية

الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويضغط على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا - لافروف

أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويكاد يضغط بشكل يومي على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا.