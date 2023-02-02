لافروف: موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، خلال حوار حصري أجراه مع وكالة "سبوتنيك" أن روسيا تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة من روسيا الاتحادية.
وقال لافروف في لقاء حصري أجراه مع "سبوتنيك" و"روسيا 24": "في شهر أبريل/ نيسان (الماضي)، كان هناك إمكانية لحل الأزمة سياسيا لكن لا أحد (في الغرب) يريد أن يقنع نظام كييف ببدء المفاوضات، نحن ندرك تماما أن زيلينسكي ليس شخصية مستقلة بل يتم الضغط عليه، هو انعكاس لمصالح الغرب".
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09:03 GMT 02.02.2023
لافروف: روسيا لم تطلب من دول معاهدة الأمن الجماعي المساعدة فيما يتعلق بالعملية في أوكرانيا
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو لم تتواصل مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لطلب المساعدة فيما يتعلق بالعملية في أوكرانيا.
وقال لافروف: "لم نتقدم إلى أي أحد بمثل هذا الطلب. ننطلق من حقيقة أن لدينا كل ما هو ضروري لحل مهام العملية العسكرية الخاصة، ولإنهاء الحرب التي بدأها الغرب من خلال النظام الأوكراني عقب الانقلاب".
لافروف: من غير المرجح أن تلجأ روسيا إلى معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة مستقبلا بالعملية الخاصة لأنها لا ترى حاجة من حيث تجهيزات القوات المسلحة الروسية.
08:30 GMT 02.02.2023
لافروف: يوجد أشخاص في ألمانيا لن يسمحوا بإحياء النازية
قال وزير الخارجية الروسي إن هناك العديد من الأشخاص المحترمين في ألمانيا الذين لن يسمحوا بإحياء النازية، لكن هناك أيضا من لا يمانع في ذلك أيضا.
وأشار لافروف إلى أن "الشخصية المعروفة في المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين قالت إن "نتيجة الحرب يجب أن تكون هزيمة روسيا"، وأن روسيا الاتحادية لم يتمكن من استعادة اقتصادها لعقود عديدة. وتساءل لافروف "ما هذا؟ ليست (هذه التصريحات) عنصرية، ليست نازية؟ ليست محاولة لحل"المسألة الروسية"؟... حتى الآن، هناك العديد من الأشخاص المحترمين في ألمانيا الذين لن يسمحوا بإحياء الفاشية، ولكن هناك أيضا من لن يعارضها (النازية) على الإطلاق".
08:19 GMT 02.02.2023
الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويضغط على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا - لافروف
أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب لا يحترم حيادية الدول النامية ويكاد يضغط بشكل يومي على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا.
وقال لافروف: "الناتو وحده هو من يمكنه تقديم الضمانات القانونية للأمن، وفي الوقت نفسه ينتهك مرة أخرى كل ما يمكن انتهاكه. لذلك أوضحنا لفترة طويلة، قلنا: يا رفاق، لقد استمعتم جميعًا إلى ما قلناه لسنوات عديدة. الآن اتخذنا هذا القرار. رد الغرب كان سلبيًا، وأدان. وغالبية الدول النامية قالت، "نحن محايدون". احترم حيادهم إذا".
08:05 GMT 02.02.2023
لافروف: زيلينسكي نفسه يشعر وكأنه شخصية تابعة ويتم التلاعب به
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن فلاديمير زيلينسكي نفسه يشعر وكأنه شخصية تابعة، فهو يفهم أنه يتم التلاعب به، ونوه لافروف إلى أنه "لم يحاول أحد إقناع نظام كييف بالحاجة إلى التفاوض، ولم يوبخ أحد زيلينسكي عندما صرح مرارا "بروح معنوية عالية" أنه لا يفهم من يتخذ القرارات في روسيا ومع من يجب أن يتحدث".
وتابع لافروف: "على ما يبدو، هذا وفقًا لفرويد، هو نفسه (زيلينسكي) يشعر وكأنه شخصية تابعة، وأنه يتم التلاعب به، لذا فهو يتوقع أن الآخرين مشابهين له".
07:58 GMT 02.02.2023
لافروف: عامل الوقت ليس العامل الرئيسي في الصراع الأوكراني
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إننا جميعًا نريد إنهاء الصراع مع أوكرانيا، لكن عامل الوقت ليس هو العامل الرئيسي.
"نريد جميعًا أن ينتهي هذا، لكن ليس عامل الوقت هو المهم هنا، إنه العامل الأساسي، عامل جودة النتائج التي نقدمها لأفرادنا، لأولئك الأشخاص الذين يريدون أن يظلوا جزءا من الثقافة الروسية والذين حرموا من ذلك لسنوات عديدة من قبل المجلس العسكري كييف بتشجيع من الغرب، حرموا من كل شيء روسي".
07:52 GMT 02.02.2023
لافروف: موسكو تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة بالنسبة لأراضي روسيا الاتحادية.