https://sputnikarabic.ae/20230202/متحدث-الخارجية-العراقية-الحوار-بين-السعودية-وإيران-شأن-ثنائي-وندعم-مسارات-الحوار-في-المنطقة-1073027166.html
متحدث الخارجية العراقية: الحوار بين السعودية وإيران شأن ثنائي وندعم مسارات الحوار في المنطقة
متحدث الخارجية العراقية: الحوار بين السعودية وإيران شأن ثنائي وندعم مسارات الحوار في المنطقة
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن "أبرز ملفات النقاش المطروحة بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي الأمير... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T09:29+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال الصحاف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".وأضاف أن "الوزير السعودي سيبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة، إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا".وبشأن ما إذا كانت زيارة وزير الخارجية السعودي ستشمل نقاشات حول استئناف الحوار بين طهران والرياض في العاصمة بغداد، أوضح الصحاف أن "الحوار بين طهران والرياض شأن ثنائي، وندعم مسارات الحوار في المنطقة لما يعكسه ذلك من ترتيبات جوهرية لمصالح أطرافها بشكل جماعي".وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية أعلن، في وقت سابق اليوم، وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في زيارة رسمية.وبداية الأسبوع الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السعودي سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية.وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفًا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية رحبت، الأسبوع الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230201/وزير-الخارجية-السعودي-يزور-العراق--1072998404.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
متحدث الخارجية العراقية: الحوار بين السعودية وإيران شأن ثنائي وندعم مسارات الحوار في المنطقة
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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن "أبرز ملفات النقاش المطروحة بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زياره الأخير بغداد اليوم".
بغداد- سبوتنيك
. وقال الصحاف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي خلال زيارته إلى بغداد اليوم بالرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) إضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".
وأضاف أن "الوزير السعودي سيبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأمن المنطقة، إضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي المرتقب عقده قريبا".
وبشأن ما إذا كانت زيارة وزير الخارجية السعودي ستشمل نقاشات حول استئناف الحوار بين طهران والرياض في العاصمة بغداد، أوضح الصحاف أن "الحوار بين طهران والرياض شأن ثنائي، وندعم مسارات الحوار في المنطقة لما يعكسه ذلك من ترتيبات جوهرية لمصالح أطرافها بشكل جماعي".
وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية أعلن، في وقت سابق اليوم، وصول وزير الخارجية السعودي
الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في زيارة رسمية.
وبداية الأسبوع الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السعودي سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية.
وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة
الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفًا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية رحبت، الأسبوع الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين
تجاه العلاقات مع إيران.