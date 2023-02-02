https://sputnikarabic.ae/20230202/مجلسا-السيادة-والوزراء-السودانيين-يجيزان-موازنة-2023-1073028049.html
مجلسا السيادة والوزراء السودانيين يجيزان موازنة 2023
مجلسا السيادة والوزراء السودانيين يجيزان موازنة 2023
أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان موازنة العام 2023، وذلك خلال اجتماع مشترك، أمس الأربعاء. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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وأكد الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، اليوم الخميس، أن مجلسي السيادة والوزراء السودانيين عقدا اجتماعا أجازا خلاله ميزانية البلاد للعام 2023، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء مبدئيا قبل يومين على الموازنة العامة بإيرادات 7.363 تريليون جنيه.ويأتي هذا الرقم مقابل إنفاق عام مقدر بـ 8.196 تريليون جنيه سوداني، وعجز يصل إلى 1.4% من حجم الناتج المحلي.ويشار إلى أن الاجتماع المخصص لإجازة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 والقوانين والتعديلات المصاحبة لها، قد عقد بالقصر الجمهوري، برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البلاد.ومن جانبه، أوضح جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أن إجازة الموازنة والقوانين المصاحبة لها في البلاد لها ستعمل على تمكين وزارة المالية من الولاية علي المال العام السوداني، وستعقبها قرارات بالتخويل بالصرف على الموازنة.وقال جبريل إبراهيم:وكانت وزارة المالية السودانية قد قررت صرف مرتبات العاملين بالهيئات والشركات الحكومية لشهر يناير/كانون الثاني بحسب اعتمادات المجازة بميزانية 2022 كأول سابقة في تاريخ البلاد، وذلك بسبب تأخر إجازة الموازنة.ويذكر أن حجم الإيرادات في موازنة 2023، قد بلغ 7.363 تريليون جنيه سوداني، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار، في وقت بلغ الإنفاق العام 8.196 تريليون جنيه.
https://sputnikarabic.ae/20221018/خبير-اقتصادي-يوضح-أسباب-انخفاض-معدل-التضخم-رغم-تزايد-الأزمات-في-السودان-1069198767.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الخرطوم, المياه, الصحة
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الخرطوم, المياه, الصحة
مجلسا السيادة والوزراء السودانيين يجيزان موازنة 2023
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أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان موازنة العام 2023، وذلك خلال اجتماع مشترك، أمس الأربعاء.
وأكد الموقع
الإلكتروني "سودان تربيون"، اليوم الخميس، أن مجلسي السيادة والوزراء السودانيين عقدا اجتماعا أجازا خلاله ميزانية البلاد للعام 2023، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء مبدئيا قبل يومين على الموازنة العامة بإيرادات 7.363 تريليون جنيه.
18 أكتوبر 2022, 15:53 GMT
ويأتي هذا الرقم مقابل إنفاق عام مقدر بـ 8.196 تريليون جنيه سوداني، وعجز يصل إلى 1.4% من حجم الناتج المحلي.
ويشار إلى أن الاجتماع المخصص لإجازة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 والقوانين والتعديلات المصاحبة لها، قد عقد بالقصر الجمهوري، برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البلاد.
ومن جانبه، أوضح جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أن إجازة الموازنة
والقوانين المصاحبة لها في البلاد لها ستعمل على تمكين وزارة المالية من الولاية علي المال العام السوداني، وستعقبها قرارات بالتخويل بالصرف على الموازنة.
الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على التعليم والصحة والمياه والرعاية الاجتماعية وخلق 50 ألف وظيفة لهذا العام.
وكانت وزارة المالية السودانية قد قررت صرف مرتبات العاملين بالهيئات والشركات الحكومية لشهر يناير/كانون الثاني بحسب اعتمادات المجازة بميزانية 2022 كأول سابقة في تاريخ البلاد
، وذلك بسبب تأخر إجازة الموازنة.
ويذكر أن حجم الإيرادات في موازنة 2023، قد بلغ 7.363 تريليون جنيه سوداني، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار، في وقت بلغ الإنفاق العام 8.196 تريليون جنيه.