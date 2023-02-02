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https://sputnikarabic.ae/20230202/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-نعتمد-سياسة-التوازن-مع-الجميع-1073040820.html
مستشار الأمن القومي العراقي: نعتمد سياسة التوازن مع الجميع
مستشار الأمن القومي العراقي: نعتمد سياسة التوازن مع الجميع
قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، إن بلاده تعتمد سياسة التوازن مع الجميع، مشيرًا إلى أن مصلحة البلاد أولوية بالنسبة للحكومة... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T13:46+0000
2023-02-02T13:46+0000
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ونقلت وكالة "واع" عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي بيانا، قال إن الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، السفير العراقي في موسكو قحطان طه الجنابي، حيث تم خلال اللقاء، "بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول، بما يخدم مصالح العراق ودول المنطقة والعالم".وأكد الأعرجي أن مصلحة بلاده أولوية بالنسبة للحكومة العراقية، إلى جانب علاقات المصالح المشتركة مع الدول، كما أن "الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع، وهي ماضية ببناء علاقات صداقة تخدم تطلعات العراق في تحقيق مصالحه وأمنه القومي".وفي وقت سابق، جدد قاسم الأعرجي، أمس الأربعاء، تأكيد بلاده احترام سيادة الدول ورفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار.جاءت تصريحات قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، خلال استقباله النائب أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في بلاده، حيث أكد خلال اللقاء أنهما "بحثا ملفات حقوق الإنسان والأمن وإعادة النازحين في تلعفر وسنجار، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ومجلس النواب، في الملفات ذات الاهتمام المشترك".
https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-السعودي-العراق-يلعب-دورا-أساسيا-في-تعزيز-الاستقرار-بالمنطقة-1073030343.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, موسكو
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, موسكو

مستشار الأمن القومي العراقي: نعتمد سياسة التوازن مع الجميع

13:46 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / Sabah Ararأحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / Sabah Arar
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قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، إن بلاده تعتمد سياسة التوازن مع الجميع، مشيرًا إلى أن مصلحة البلاد أولوية بالنسبة للحكومة العراقية.
ونقلت وكالة "واع" عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي بيانا، قال إن الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، السفير العراقي في موسكو قحطان طه الجنابي، حيث تم خلال اللقاء، "بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول، بما يخدم مصالح العراق ودول المنطقة والعالم".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بغداد، الخميس 2 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
وزير الخارجية السعودي: العراق يلعب دورا أساسيا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة
10:48 GMT
وأكد الأعرجي أن مصلحة بلاده أولوية بالنسبة للحكومة العراقية، إلى جانب علاقات المصالح المشتركة مع الدول، كما
أن "الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع، وهي ماضية ببناء علاقات صداقة تخدم تطلعات العراق في تحقيق مصالحه وأمنه القومي".
وفي وقت سابق، جدد قاسم الأعرجي، أمس الأربعاء، تأكيد بلاده احترام سيادة الدول ورفض أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار.
جاءت تصريحات قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، خلال استقباله النائب أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في بلاده، حيث أكد خلال اللقاء أنهما "بحثا ملفات حقوق الإنسان والأمن وإعادة النازحين في تلعفر وسنجار، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ومجلس النواب، في الملفات ذات الاهتمام المشترك".
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