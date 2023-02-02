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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/مقاتلات-روسية-تدمر-رادارت-أمريكية-وأوكرانية-في-زابوروجيه-1073036030.html
مقاتلات روسية تدمر رادارات أمريكية وأوكرانية في زابوروجيه
مقاتلات روسية تدمر رادارات أمريكية وأوكرانية في زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرات الروسية دمرت محطة رادار أوكرانية من طراز "35D6 " وأمريكية من طراز " AN / TPQ-37" في مقاطعة زابوروجيه. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T12:15+0000
2023-02-02T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي في منطقة مالوكاترينوفكا، في مقاطعة زابوروجيه، محطة رادار أوكرانية من طراز "35D6 " ورادار خاص بالدفاعات الجوية أمريكي الصنع من طراز "AN / TPQ-37".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" وخمس طائرات بدون طيار في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعات خاركوف وخيرسون.وإجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 381 طائرة عسكرية أوكرانية، و206 طائرة هليكوبتر، و3001 طائرة جوية بدون طيار، و402 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، و7719 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1003 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3981 قطعة من أسلحة المدفعية الميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 8249 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-50-جنديا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1073034671.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

مقاتلات روسية تدمر رادارات أمريكية وأوكرانية في زابوروجيه

12:15 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 02.02.2023)
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرات الروسية دمرت محطة رادار أوكرانية من طراز "35D6 " وأمريكية من طراز " AN / TPQ-37" في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي في منطقة مالوكاترينوفكا، في مقاطعة زابوروجيه، محطة رادار أوكرانية من طراز "35D6 " ورادار خاص بالدفاعات الجوية أمريكي الصنع من طراز "AN / TPQ-37".
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" وخمس طائرات بدون طيار في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعات خاركوف وخيرسون.
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر راجمتين أمريكيتين بينهما "هيمارس" في دونيتسك
11:58 GMT
وإجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 381 طائرة عسكرية أوكرانية، و206 طائرة هليكوبتر، و3001 طائرة جوية بدون طيار، و402 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، و7719 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1003 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3981 قطعة من أسلحة المدفعية الميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 8249 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:18 GMT
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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
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