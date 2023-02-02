https://sputnikarabic.ae/20230202/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-50-جنديا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1073034671.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية خلال العمليات الهجومية على محور دونيتسك قضى على ما يصل إلى 50 جنديًا... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:58+0000
2023-02-02T11:58+0000
2023-02-02T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية أضرارًا بوحدات من اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تحييد 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك
11:58 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية خلال العمليات الهجومية على محور دونيتسك قضى على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودمر دبابة وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر "مستا بي" ومدافع هاوتزر دي- 30.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية أضرارًا بوحدات من اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
تم القضاء على أكثر من 25 عسكرياً أوكرانياً وتدمير مركبة قتالية مصفحة ومركبتين، وبالإضافة إلى ذلك، وفي منطقة فولشانسك التابعة لمقاطعة خاركوف، نسفت القوات الروسية ثلاث راجمات "غراد".