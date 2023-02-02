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الدفاع الروسية تعلن تحييد 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-50-جنديا-أوكرانيا-في-دونيتسك-1073034671.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية خلال العمليات الهجومية على محور دونيتسك قضى على ما يصل إلى 50 جنديًا... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:58+0000
2023-02-02T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية أضرارًا بوحدات من اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تحييد 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك

11:58 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 02.02.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس")
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية خلال العمليات الهجومية على محور دونيتسك قضى على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودمر دبابة وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر "مستا بي" ومدافع هاوتزر دي- 30.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية أضرارًا بوحدات من اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".

تم القضاء على أكثر من 25 عسكرياً أوكرانياً وتدمير مركبة قتالية مصفحة ومركبتين، وبالإضافة إلى ذلك، وفي منطقة فولشانسك التابعة لمقاطعة خاركوف، نسفت القوات الروسية ثلاث راجمات "غراد".

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Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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