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ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال
ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال
استقبل ميناء الدوحة، اليوم الخميس، السفينة "أم أس سي وورلد يوروبا" وهي أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وأكثر السفن تطورا بيئيا في أسطول شركة "أم أس سي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:59+0000
2023-02-02T11:59+0000
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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن استقبال ميناء الدوحة للسفينة يأتي استمرارا للموسم السياحي 2022 -2023، حيث يستمر استقبال البواخر السياحية في محطة ميناء الدوحة الجديدة.وفي وقت سابق، عقدت لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة في مقر الغرفة.ناقش المجتمعون أهم المعوقات التي تواجه قطاع السياحة والمعارض واقتراح الحلول للتغلب على تلك المعوقات، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي.يشار إلى أن لجنة السياحة والمعارض تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع السياحي وقطاع المعارض في الدولة، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال السياحة والمعارض في دولة قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221012/قطر-تطلب-من-تونس-أكثر-من-3-آلاف-شاب-للعمل-في-قطاع-السياحة-1068922396.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم

ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال

11:59 GMT 02.02.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBقطر - الدوحة
قطر - الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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استقبل ميناء الدوحة، اليوم الخميس، السفينة "أم أس سي وورلد يوروبا" وهي أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وأكثر السفن تطورا بيئيا في أسطول شركة "أم أس سي كروزس".
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن استقبال ميناء الدوحة للسفينة يأتي استمرارا للموسم السياحي 2022 -2023، حيث يستمر استقبال البواخر السياحية في محطة ميناء الدوحة الجديدة.
صورة تظهر منظر فندق هيلتون الدوحة (Hilton Doha Hotel) بالعاصمة الدوحة، قطر 30 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
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12 أكتوبر 2022, 07:35 GMT
وفي وقت سابق، عقدت لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة في مقر الغرفة.
ناقش المجتمعون أهم المعوقات التي تواجه قطاع السياحة والمعارض واقتراح الحلول للتغلب على تلك المعوقات، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي.
يشار إلى أن لجنة السياحة والمعارض تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع السياحي وقطاع المعارض في الدولة، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال السياحة والمعارض في دولة قطر.
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