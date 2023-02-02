https://sputnikarabic.ae/20230202/ميناء-الدوحة-يستقبل-أول-سفينة-تعمل-بالغاز-الطبيعي-المسال-1073033706.html

ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال

ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال

استقبل ميناء الدوحة، اليوم الخميس، السفينة "أم أس سي وورلد يوروبا" وهي أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وأكثر السفن تطورا بيئيا في أسطول شركة "أم أس سي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T11:59+0000

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن استقبال ميناء الدوحة للسفينة يأتي استمرارا للموسم السياحي 2022 -2023، حيث يستمر استقبال البواخر السياحية في محطة ميناء الدوحة الجديدة.وفي وقت سابق، عقدت لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة في مقر الغرفة.ناقش المجتمعون أهم المعوقات التي تواجه قطاع السياحة والمعارض واقتراح الحلول للتغلب على تلك المعوقات، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي.يشار إلى أن لجنة السياحة والمعارض تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع السياحي وقطاع المعارض في الدولة، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال السياحة والمعارض في دولة قطر.

https://sputnikarabic.ae/20221012/قطر-تطلب-من-تونس-أكثر-من-3-آلاف-شاب-للعمل-في-قطاع-السياحة-1068922396.html

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