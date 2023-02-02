https://sputnikarabic.ae/20230202/ميناء-الدوحة-يستقبل-أول-سفينة-تعمل-بالغاز-الطبيعي-المسال-1073033706.html
ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال
ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال
استقبل ميناء الدوحة، اليوم الخميس، السفينة "أم أس سي وورلد يوروبا" وهي أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وأكثر السفن تطورا بيئيا في أسطول شركة "أم أس سي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T11:59+0000
2023-02-02T11:59+0000
2023-02-02T11:59+0000
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068042165_0:285:3049:2000_1920x0_80_0_0_bda0a0140c892229add96948c1f164fc.jpg
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن استقبال ميناء الدوحة للسفينة يأتي استمرارا للموسم السياحي 2022 -2023، حيث يستمر استقبال البواخر السياحية في محطة ميناء الدوحة الجديدة.وفي وقت سابق، عقدت لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة في مقر الغرفة.ناقش المجتمعون أهم المعوقات التي تواجه قطاع السياحة والمعارض واقتراح الحلول للتغلب على تلك المعوقات، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي.يشار إلى أن لجنة السياحة والمعارض تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع السياحي وقطاع المعارض في الدولة، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال السياحة والمعارض في دولة قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221012/قطر-تطلب-من-تونس-أكثر-من-3-آلاف-شاب-للعمل-في-قطاع-السياحة-1068922396.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068042165_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_2f2751eb40fe614acdd67a99bcb39646.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
ميناء الدوحة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال
تابعنا عبر
استقبل ميناء الدوحة، اليوم الخميس، السفينة "أم أس سي وورلد يوروبا" وهي أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وأكثر السفن تطورا بيئيا في أسطول شركة "أم أس سي كروزس".
وقالت صحيفة
"الشرق" القطرية إن استقبال ميناء الدوحة للسفينة يأتي استمرارا للموسم السياحي 2022 -2023، حيث يستمر استقبال البواخر السياحية في محطة ميناء الدوحة الجديدة.
12 أكتوبر 2022, 07:35 GMT
وفي وقت سابق، عقدت لجنة السياحة والمعارض في غرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة في مقر الغرفة.
ناقش المجتمعون أهم المعوقات التي تواجه قطاع السياحة
والمعارض واقتراح الحلول للتغلب على تلك المعوقات، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي.
يشار إلى أن لجنة السياحة والمعارض تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع السياحي وقطاع المعارض في الدولة، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال السياحة والمعارض في دولة قطر.