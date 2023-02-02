https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الدفاع-الأمريكي-السابق-لا-تزال-هناك-معارضة-كبيرة-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1073012285.html
وزير الدفاع الأمريكي السابق: لا تزال هناك معارضة كبيرة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
وزير الدفاع الأمريكي السابق: لا تزال هناك معارضة كبيرة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
قال وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، في مقابلة إنه لا تزال هناك معارضة كبيرة في أوروبا تجاه انضمام أوكرانيا إلى الناتو وكذلك في الولايات المتحدة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T00:05+0000
2023-02-02T00:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن غيتس قوله "أعتقد أنه لا تزال هناك معارضة كبيرة في أوروبا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأظن أنه سيكون هناك في مجلس الشيوخ الأمريكي أيضًا، لأن الناس بحاجة إلى أن يتذكروا، في الأساس، أن الناتو هو تحالف عسكري".ويعتقد غيتس أن الأوروبيين ليسوا مستعدين لإرسال أبنائهم وبناتهم للقتال في أوكرانيا من أجل أوكرانيا، إذا أصبحت كييف عضوًا في التحالف العسكري.وعندما سُئل عن فرص أوكرانيا في استعادة شبه جزيرة القرم، التي أصبحت جزءًا من روسيا نتيجة لاستفتاء عام 2014، أجاب المسؤول السابق بأنها ستكون "مشكلة صعبة"، نظرًا لأن شبه جزيرة القرم مهمة للغاية بالنسبة لروسيا ومحاولة كييف الاستيلاء عليها سيكون "خط أحمر حقيقي" لموسكو.ووعد حلفاء الناتو أوكرانيا وجورجيا بالعودة إلى عام 2008 بأنهم سينضمون يومًا ما إلى التحالف العسكري، لكنهم قالوا إن أيا منهما غير جاهز لقبولهما على الفور.
https://sputnikarabic.ae/20230201/الناتو-يضاعف-الرهان-في-أوكرانيا-ويحلم-بهزيمة-روسيا-1072936591.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو
وزير الدفاع الأمريكي السابق: لا تزال هناك معارضة كبيرة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
00:05 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 00:06 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، في مقابلة إنه لا تزال هناك معارضة كبيرة في أوروبا تجاه انضمام أوكرانيا إلى الناتو وكذلك في الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن غيتس قوله "أعتقد أنه لا تزال هناك معارضة كبيرة في أوروبا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأظن أنه سيكون هناك في مجلس الشيوخ الأمريكي أيضًا، لأن الناس بحاجة إلى أن يتذكروا، في الأساس، أن الناتو هو تحالف عسكري".
ويعتقد غيتس أن الأوروبيين ليسوا مستعدين لإرسال أبنائهم وبناتهم للقتال في أوكرانيا من أجل أوكرانيا، إذا أصبحت كييف عضوًا في التحالف العسكري.
وعندما سُئل عن فرص أوكرانيا في استعادة شبه جزيرة القرم، التي أصبحت جزءًا من روسيا نتيجة لاستفتاء عام 2014، أجاب المسؤول السابق بأنها ستكون "مشكلة صعبة"، نظرًا لأن شبه جزيرة القرم مهمة للغاية بالنسبة لروسيا ومحاولة كييف الاستيلاء عليها سيكون "خط أحمر حقيقي" لموسكو.
ووعد حلفاء الناتو أوكرانيا
وجورجيا بالعودة إلى عام 2008 بأنهم سينضمون يومًا ما إلى التحالف العسكري، لكنهم قالوا إن أيا منهما غير جاهز لقبولهما على الفور.