https://sputnikarabic.ae/20230201/الناتو-يضاعف-الرهان-في-أوكرانيا-ويحلم-بهزيمة-روسيا-1072936591.html
الناتو يضاعف الرهان في أوكرانيا ويحلم بهزيمة روسيا
الناتو يضاعف الرهان في أوكرانيا ويحلم بهزيمة روسيا
أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حلف الناتو يضاعف الرهان في الصراع بأوكرانيا محافظا على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية، لكن هذه... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T01:15+0000
2023-02-01T01:15+0000
2023-02-01T01:15+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك": "الناتو يضاعف الرهان بسبب احتفاظه على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية".وأضاف: "لكن هذا لن يحدث".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الناتو يضاعف الرهان في أوكرانيا ويحلم بهزيمة روسيا
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أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حلف الناتو يضاعف الرهان في الصراع بأوكرانيا محافظا على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية، لكن هذه تمنيات الحلف لن تتحقق.
موسكو – سبوتنيك
. وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك": "الناتو يضاعف الرهان بسبب احتفاظه على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية".
وأضاف: "لكن هذا لن يحدث".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.