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الناتو يضاعف الرهان في أوكرانيا ويحلم بهزيمة روسيا
الناتو يضاعف الرهان في أوكرانيا ويحلم بهزيمة روسيا
أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حلف الناتو يضاعف الرهان في الصراع بأوكرانيا محافظا على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية، لكن هذه... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T01:15+0000
2023-02-01T01:15+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك": "الناتو يضاعف الرهان بسبب احتفاظه على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية".وأضاف: "لكن هذا لن يحدث".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الناتو يضاعف الرهان في أوكرانيا ويحلم بهزيمة روسيا

01:15 GMT 01.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayoالأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
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أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حلف الناتو يضاعف الرهان في الصراع بأوكرانيا محافظا على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية، لكن هذه تمنيات الحلف لن تتحقق.
موسكو – سبوتنيك. وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك": "الناتو يضاعف الرهان بسبب احتفاظه على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية".
وأضاف: "لكن هذا لن يحدث".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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