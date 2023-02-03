https://sputnikarabic.ae/20230203/أكثر-من-1800-مدرب-عسكري-روسي-ينتشرون-حاليا-في-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1073057986.html
السفير الروسي: الوضع في إفريقيا الوسطى يتغير بشكل مستقل عن الفرنسيين
السفير الروسي: الوضع في إفريقيا الوسطى يتغير بشكل مستقل عن الفرنسيين
صرح السفير الروسي في بانغي، ألكسندر بيكانتوف، بأن انسحاب الجيش الفرنسي من جمهورية إفريقيا الوسطى لم يؤثر على الوضع في البلاد فيسيطر عليه الجيش المحلي بدعم من... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T05:50+0000
2023-02-03T05:50+0000
2023-02-03T05:50+0000
العالم
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، في كانون الأول/ديسمبر، أن آخر 130 جنديًا فرنسيًا متمركزين في جمهورية إفريقيا الوسطى قد غادروا البلاد.وقال بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمسألة التأثير على الوضع في البلاد، في تعليقات الخبراء، لم نتوصل إلى تقييمات تفيد بأن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى قد أثر بأي شكل من الأشكال على الوضع الأمني، فالوضع في هذه المنطقة يتغير بشكل مستقل عن الفرنسيين بسبب حقيقة أن الجيش الحكومي لجمهورية إفريقيا الوسطى، بدعم من المدربين الروس، ينفذ بنجاح عمليات لمنع تسلل مسلحي الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى البلاد من الخارج للاستيلاء على المناطق السكنية والاعتداء على الهيئات الحكومية والعسكريين ورجال الشرطة".هذا ويقوم المدربون الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى بتدريب أفراد عسكريين من الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات.وكان قد صرح رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى، سيمبليس ساراندجي، لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، بأن جمهورية إفريقيا الوسطى لم تطرد الجيش الفرنسي من أراضيها، حيث قررت باريس بشكل مستقل سحب قواتها.وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا، منذ أواخر 2013؛ حينما اندلعت اشتباكات في العاصمة، بين مسلحي جماعة "سيليكا" الإسلامية وقوات مسيحية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/أفريقيا-الوسطى-تسعى-لتوطيد-التعاون-مع-بلدان-مجموعة-بريكس-1072537396.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار روسيا اليوم
السفير الروسي: الوضع في إفريقيا الوسطى يتغير بشكل مستقل عن الفرنسيين
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صرح السفير الروسي في بانغي، ألكسندر بيكانتوف، بأن انسحاب الجيش الفرنسي من جمهورية إفريقيا الوسطى لم يؤثر على الوضع في البلاد فيسيطر عليه الجيش المحلي بدعم من مدربين روس.
موسكو - سبوتنيك
. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، في كانون الأول/ديسمبر، أن آخر 130 جنديًا فرنسيًا متمركزين في جمهورية إفريقيا الوسطى قد غادروا البلاد.
وقال بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمسألة التأثير على الوضع في البلاد، في تعليقات الخبراء، لم نتوصل إلى تقييمات تفيد بأن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى قد أثر بأي شكل من الأشكال على الوضع الأمني، فالوضع في هذه المنطقة يتغير بشكل مستقل عن الفرنسيين بسبب حقيقة أن الجيش الحكومي لجمهورية إفريقيا الوسطى، بدعم من المدربين الروس، ينفذ بنجاح عمليات لمنع تسلل مسلحي الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى البلاد من الخارج للاستيلاء على المناطق السكنية والاعتداء على الهيئات الحكومية والعسكريين ورجال الشرطة".
هذا ويقوم المدربون الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى بتدريب أفراد عسكريين من الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات.
وكان قد صرح رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى، سيمبليس ساراندجي، لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، بأن جمهورية إفريقيا الوسطى
لم تطرد الجيش الفرنسي من أراضيها، حيث قررت باريس بشكل مستقل سحب قواتها.
وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا، منذ أواخر 2013؛ حينما اندلعت اشتباكات في العاصمة، بين مسلحي جماعة "سيليكا" الإسلامية وقوات مسيحية.