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https://sputnikarabic.ae/20230201/اكتمال-التحقيق-في-محاولة-اغتيال-رئيس-البيت-الروسي-في-جمهورية-إفريقيا-الوسطى-1072996487.html
اكتمال التحقيق في محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى
اكتمال التحقيق في محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى
تم الانتهاء من التحقيق في قضية محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبناء على ذلك يعمل الآن المحقق القضائي على الملف، حسبما قال مصدر رفيع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T13:29+0000
2023-02-01T13:52+0000
روسيا
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وأجاب المصدر عن سؤال حول ما إذا كان التحقيق قد اكتمل: "نعم، كل شيء على ما يرام، ولكن يجب أن يفهم المرء أيضًا أن التحقيق مستمر على مستوى مكتب المدعي العام بواسطة المحقق القضائي".وأعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي، عاصمة إفريقيا الوسطى، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".وصرح رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، يوم الجمعة الماضي، أن المدير العام للبيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، دميتري سيتي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال، سبق وأن تلقى رسالة تدعو "الروس للخروج من إفريقيا" .وقال بريغوجين، في تعليق نشر على صفحة شركته "كونكورد"، على الشبكة الاجتماعية الروسية "فكونتاكتي": "في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي اضطهدها الفرنسيون لمئات السنين، وأبادوا السكان ونهبوا ثروات جمهورية إفريقيا الوسطى، افتُتح البيت الروسي في الأول من شباط/ فبراير 2022. وكان يرأسه دميتري سيتي".
https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-حكومة-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-يزور-روسيا-1072266335.html
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روسيا

اكتمال التحقيق في محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى

13:29 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 13:52 GMT 01.02.2023)
© AFP 2023 / Edouard Dropsyمشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.
مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / Edouard Dropsy
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تم الانتهاء من التحقيق في قضية محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبناء على ذلك يعمل الآن المحقق القضائي على الملف، حسبما قال مصدر رفيع المستوى في الشرطة لوكالة "سبوتنيك".
وأجاب المصدر عن سؤال حول ما إذا كان التحقيق قد اكتمل: "نعم، كل شيء على ما يرام، ولكن يجب أن يفهم المرء أيضًا أن التحقيق مستمر على مستوى مكتب المدعي العام بواسطة المحقق القضائي".
وأعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي، عاصمة إفريقيا الوسطى، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.
وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
رئيس حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى يزور روسيا
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وصرح رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، يوم الجمعة الماضي، أن المدير العام للبيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، دميتري سيتي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال، سبق وأن تلقى رسالة تدعو "الروس للخروج من إفريقيا" .
وقال بريغوجين، في تعليق نشر على صفحة شركته "كونكورد"، على الشبكة الاجتماعية الروسية "فكونتاكتي": "في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي اضطهدها الفرنسيون لمئات السنين، وأبادوا السكان ونهبوا ثروات جمهورية إفريقيا الوسطى، افتُتح البيت الروسي في الأول من شباط/ فبراير 2022. وكان يرأسه دميتري سيتي".
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