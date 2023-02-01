https://sputnikarabic.ae/20230201/اكتمال-التحقيق-في-محاولة-اغتيال-رئيس-البيت-الروسي-في-جمهورية-إفريقيا-الوسطى-1072996487.html

اكتمال التحقيق في محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى

اكتمال التحقيق في محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى

تم الانتهاء من التحقيق في قضية محاولة اغتيال رئيس البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبناء على ذلك يعمل الآن المحقق القضائي على الملف، حسبما قال مصدر رفيع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T13:29+0000

2023-02-01T13:29+0000

2023-02-01T13:52+0000

روسيا

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وأجاب المصدر عن سؤال حول ما إذا كان التحقيق قد اكتمل: "نعم، كل شيء على ما يرام، ولكن يجب أن يفهم المرء أيضًا أن التحقيق مستمر على مستوى مكتب المدعي العام بواسطة المحقق القضائي".وأعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي، عاصمة إفريقيا الوسطى، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".وصرح رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، يوم الجمعة الماضي، أن المدير العام للبيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، دميتري سيتي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال، سبق وأن تلقى رسالة تدعو "الروس للخروج من إفريقيا" .وقال بريغوجين، في تعليق نشر على صفحة شركته "كونكورد"، على الشبكة الاجتماعية الروسية "فكونتاكتي": "في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي اضطهدها الفرنسيون لمئات السنين، وأبادوا السكان ونهبوا ثروات جمهورية إفريقيا الوسطى، افتُتح البيت الروسي في الأول من شباط/ فبراير 2022. وكان يرأسه دميتري سيتي".

https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-حكومة-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-يزور-روسيا-1072266335.html

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