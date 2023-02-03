https://sputnikarabic.ae/20230203/السعودية-وأذربيجان-توقعان-اتفاقا-في-مجال-الطاقة-المتجددة-1073068804.html
السعودية وأذربيجان توقعان اتفاقا في مجال الطاقة المتجددة
السعودية وأذربيجان توقعان اتفاقا في مجال الطاقة المتجددة
وقعت شركة "سوكار" (شركة النفط الحكومية الأذربيجانية) وشركة "إي سي دبليو إي باور" السعودية، اليوم الجمعة، اتفاقا للتعاون في مجال مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T11:18+0000
2023-02-03T11:18+0000
2023-02-03T11:18+0000
الطاقة المتجددة
السعودية
العالم العربي
أذربيجان
طاقة الرياح
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باكو – سبوتنيك. وأكد بيان للمكتب الصحفي للشركة الأذربيجانية، أن "سوكار" و"إي سي دبليو إي باور" وقعا في إطار المجلس الاستشاري حول ممر الغاز الجنوبي، اتفاقا حول التعاون في التطوير المشترك للمشاريع في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان.ومن بين تلك المشاريع المشتركة، طاقة الرياح في البر والبحر، والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، موضحة أن هذا الاتفاق سيسمح بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في أذربيجان، بالإضافة إلى ضمان تطور مصادر الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.وكانت أذربيجان قد خططت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أنه بحلول عام 2030، ستزيد زيادة حصة الطاقة المتجددة حتى 30 %.وتقوم الشركة السعودية "اي سي دبليو اي باور" في الوقت الحالي، بتنفيذ مشروع محطة للطاقة الكهربائية تعمل على طاقة الرياح في أذربيجان، تبلغ طاقتها 240 ميغا واط.ومن المتوقع أن تنتج المحطة مليار كيلوواط من الطاقة الكهربائية سنويا، وهو الأمر الذي سيساهم في توفير نحو 220 مليون متر مكعب من الغاز وخفض الانبعاثات بحجم أكثر من 400 ألف طن سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20230202/السعودية-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-فرنسا-بشأن-الطاقة-1073055246.html
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الطاقة المتجددة, السعودية, العالم العربي, أذربيجان, طاقة الرياح
الطاقة المتجددة, السعودية, العالم العربي, أذربيجان, طاقة الرياح
السعودية وأذربيجان توقعان اتفاقا في مجال الطاقة المتجددة
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وقعت شركة "سوكار" (شركة النفط الحكومية الأذربيجانية) وشركة "إي سي دبليو إي باور" السعودية، اليوم الجمعة، اتفاقا للتعاون في مجال مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان.
باكو – سبوتنيك
. وأكد بيان للمكتب الصحفي للشركة الأذربيجانية، أن "سوكار" و"إي سي دبليو إي باور" وقعا في إطار المجلس الاستشاري حول ممر الغاز الجنوبي، اتفاقا حول التعاون في التطوير المشترك للمشاريع في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان.
ومن بين تلك المشاريع المشتركة، طاقة الرياح في البر والبحر، والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، موضحة أن هذا الاتفاق سيسمح بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في أذربيجان
، بالإضافة إلى ضمان تطور مصادر الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.
وكانت أذربيجان قد خططت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أنه بحلول عام 2030، ستزيد زيادة حصة الطاقة المتجددة حتى 30 %.
وتقوم الشركة السعودية "اي سي دبليو اي باور" في الوقت الحالي، بتنفيذ مشروع محطة للطاقة الكهربائية تعمل على طاقة الرياح
في أذربيجان، تبلغ طاقتها 240 ميغا واط.
ومن المتوقع أن تنتج المحطة مليار كيلوواط من الطاقة الكهربائية سنويا، وهو الأمر الذي سيساهم في توفير نحو 220 مليون متر مكعب من الغاز وخفض الانبعاثات بحجم أكثر من 400 ألف طن سنويا.