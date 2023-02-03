https://sputnikarabic.ae/20230203/المالكي-بلينكن-لم-يقم-بأي-محاولات-لإقناع-فلسطين-بإدانة-روسيا--1073066467.html
المالكي: بلينكن لم يقم بأي محاولات لإقناع فلسطين بإدانة روسيا
المالكي: بلينكن لم يقم بأي محاولات لإقناع فلسطين بإدانة روسيا
صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، بأن نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، لم يطلب من فلسطين خلال زيارته الأخيرة إلى رام الله، إدانة روسيا على... 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T09:42+0000
2023-02-03T09:42+0000
2023-02-03T09:42+0000
العالم العربي
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وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، هذه المرة لم يتحدث عن أوكرانيا وروسيا. نعم، تحدث عن ذلك في الاجتماعات السابقة، ولكن ليس في هذا اللقاء، لأنني أعتقد أنه توصل إلى نتيجة مفادها بأنه لن يستطيع الحصول على تلك الإدانة منا".كما أشار المالكي إلى أن الغرب لا يزال يمارس الضغط على فلسطين لإدانة روسيا.وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: "في الأسبوع الماضي، كنا في بروكسل مع رئيس الوزراء، حيث التقينا بوزراء الخارجية الأوروبيين الـ 27. بعضهم، وليس جميعهم، ربما دولتان أو ثلاث دول، أثارت هذه القضية المتعلقة بأوكرانيا وروسيا. لكن من الواضح أننا أجبنا مرة أخرى بسرعة وبشكل حاسم".
https://sputnikarabic.ae/20230202/خبير-بلينكين-ضغط-على-مصر-لإرسال-مدرعات-روسية-إلى-أوكرانيا-1073046345.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
المالكي: بلينكن لم يقم بأي محاولات لإقناع فلسطين بإدانة روسيا
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صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، بأن نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، لم يطلب من فلسطين خلال زيارته الأخيرة إلى رام الله، إدانة روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا، مدركًا أن هذه المحاولات ستفشل مجددا.
وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، هذه المرة لم يتحدث عن أوكرانيا وروسيا. نعم، تحدث عن ذلك في الاجتماعات السابقة، ولكن ليس في هذا اللقاء، لأنني أعتقد أنه توصل إلى نتيجة مفادها بأنه لن يستطيع الحصول على تلك الإدانة منا".
كما أشار المالكي إلى أن الغرب لا يزال يمارس الضغط
على فلسطين لإدانة روسيا.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: "في الأسبوع الماضي، كنا في بروكسل مع رئيس الوزراء، حيث التقينا بوزراء الخارجية الأوروبيين الـ 27. بعضهم، وليس جميعهم، ربما دولتان أو ثلاث دول، أثارت هذه القضية المتعلقة بأوكرانيا وروسيا. لكن من الواضح أننا أجبنا مرة أخرى بسرعة وبشكل حاسم".