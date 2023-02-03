https://sputnikarabic.ae/20230203/خبير-يكشف-عن-تاثير-حادثة-منطاد-الاستطلاع-الصيني-على-أنظمة-الدفاع-الأمريكية-1073065373.html

خبير يكشف عن تاثير حادثة منطاد الاستطلاع "الصيني" على أنظمة الدفاع الأمريكية

خبير يكشف عن تاثير حادثة منطاد الاستطلاع "الصيني" على أنظمة الدفاع الأمريكية

كشف خبير أمني روسي أن حادثة رصد المنطاد الصيني في الأجواء القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤثر على أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية. 03.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-03T09:02+0000

2023-02-03T09:02+0000

2023-02-03T09:02+0000

العالم

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وقال الخبير في مركز الأمن الدولي "فافتور"، دميتري ستيفانوفيتش: "اعترفت واشنطن بالفعل بأن قيادة الدفاع الجوي المشتركة لأمريكا الشمالية (نوراد) ليس لديها إجراءات مضادة فعالة.وأضاف، قائلا: "في الوضع الحالي يعد الإعلان والاعتراف بعدم وجود أدوات فعالة للتدابير المضادة لأنظمة نوراد أمرًا مثيرًا للاهتمام وربما في المستقبل قد نشهد بعض التغييرات في نهج تنظيم الدفاع الجوي لقوات الدفاع الجوي.وأشار الخبير إلى أن الحديث عن استخدام المناطيد لأغراض الاستطلاع وأغراض أخرى بدأ منذ وقت طويل فيما يتعلق بـ "تصغير الحمولة"، فضلاً عن فهم أعمق ونمذجة للعمليات في طبقات مختلفة من الغلاف الجوي. وشدد الخبير على أنه "في بعض الحالات، يمكن أن يكون استخدامها بديلاً فعالاً تمامًا لكل من الأبراج الفضائية والطيران الخاص"، مضيفًا أنه "فيما يتعلق بالإجراءات المضادة كل شيء معقد نوعًا ما: الطائرات المقاتلة وأسلحة الدفاع الجوي الأرضية مصممة لارتفاعات أكثر تواضعًا، في حين أنه قد لا يكون من المنطقي إنفاق دفاع صاروخي وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي في مثل هذه المهام، وقد تكون هناك مشاكل مع تحديد الهدف".وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن منطاد المراقبة الصيني المكتشف فوق الولايات المتحدة يخلق قيمة مضافة كبيرة على ما يمكن للصين جمعه عبر أقمارها الصناعية ذات المدار المنخفض.

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