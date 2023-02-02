https://sputnikarabic.ae/20230202/واشنطن-بالون-التجسس-لا-يوفر-معلومات-أكثر-مما-تجمعه-الصين-من-الأقمار-الصناعية-1073056424.html
واشنطن: بالون التجسس لا يوفر معلومات أكثر مما تجمعه الصين من الأقمار الصناعية
واشنطن: بالون التجسس لا يوفر معلومات أكثر مما تجمعه الصين من الأقمار الصناعية
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن بالون المراقبة الصيني المكتشف فوق الولايات المتحدة يخلق قيمة مضافة كبيرة على ما يمكن... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T23:50+0000
2023-02-02T23:50+0000
2023-02-02T23:50+0000
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الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "مهما كانت حمولة المراقبة على هذا البالون، فإنها لا تخلق قيمة مضافة كبيرة بالإضافة إلى ما يحتمل أن تتمكن جمهورية الصين الشعبية من جمعه من خلال أشياء مثل الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تعقبت بالون تجسس الصيني منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي.وقال المتحدث باسم البنتاغون: "رصدنا منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة، وهو لا يشكل أي تهديدا للمدنيين وهو يحلق فوق مستوى طيران الطائرات التجارية".هذا وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة لأسباب، عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الأمريكي-يتعقب-بالون-استطلاع-فوق-شمال-الولايات-المتحدة-يشتبه-أنه-صيني-1073056016.html
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الصين, العالم, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: بالون التجسس لا يوفر معلومات أكثر مما تجمعه الصين من الأقمار الصناعية
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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن بالون المراقبة الصيني المكتشف فوق الولايات المتحدة يخلق قيمة مضافة كبيرة على ما يمكن للصين جمعه عبر أقمارها الصناعية ذات المدار المنخفض.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "مهما كانت حمولة المراقبة على هذا البالون، فإنها لا تخلق قيمة مضافة كبيرة بالإضافة إلى ما يحتمل أن تتمكن جمهورية الصين الشعبية من جمعه من خلال أشياء مثل الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تعقبت بالون تجسس الصيني
منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون: "رصدنا منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة، وهو لا يشكل أي تهديدا للمدنيين وهو يحلق فوق مستوى طيران الطائرات التجارية".
هذا وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين
في الآونة الأخيرة لأسباب، عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.