https://sputnikarabic.ae/20230203/زلزال-خفيف-يضرب-مدينة-الغردقة-المصرية-1073070704.html
زلزال خفيف يضرب مدينة الغردقة المصرية
زلزال خفيف يضرب مدينة الغردقة المصرية
ضرب زلزال خفيف مدينة الغردقة المصرية، اليوم الجمعة، حيث شعر به أهالي المدينة في تمام الساعة 1.42 دقيقة من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:13+0000
2023-02-03T12:13+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الزلزال استمر عدة ثوان، شعر به خاصة سكان الأدوار العليا ثم تبعه زلزال آخر بعد ثوان قليلة، فيما لم ترصد غرفة عمليات المحافظة، أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، كان قد سجل، يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية.وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن سكان محافظتي الجيزة والقاهرة وعدد من المحافظات المصرية الأخرى شعروا بالزلزال.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال عنيف، بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية.وقع الزلزال على عمق 80 كيلومترا، عند خط طول (35.62 شمالا ودائرة عرض 26.52 شرقا)، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، شعر بالهزات الارتدادية للزلزال سكان العاصمة المصرية القاهرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
زلزال خفيف يضرب مدينة الغردقة المصرية
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ضرب زلزال خفيف مدينة الغردقة المصرية، اليوم الجمعة، حيث شعر به أهالي المدينة في تمام الساعة 1.42 دقيقة من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إن الزلزال استمر عدة ثوان، شعر به خاصة سكان الأدوار العليا ثم تبعه زلزال آخر بعد ثوان قليلة، فيما لم ترصد غرفة عمليات المحافظة، أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، كان قد سجل، يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية.
وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن سكان محافظتي الجيزة والقاهرة وعدد من المحافظات المصرية الأخرى شعروا بالزلزال.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال عنيف، بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية
.
وقع الزلزال على عمق 80 كيلومترا، عند خط طول (35.62 شمالا ودائرة عرض 26.52 شرقا)، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، شعر بالهزات الارتدادية للزلزال سكان العاصمة المصرية القاهرة.