https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html
لافروف: العلاقة بين روسيا والصين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين
لافروف: العلاقة بين روسيا والصين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن العلاقة بين موسكو وبكين الآن هي الأفضل تاريخيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T10:17+0000
2023-02-03T10:17+0000
2023-02-03T10:17+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: "نحن نعزز باستمرار شراكتنا الاستراتيجية مع الصين، والعلاقات مع بكين اليوم هي الأفضل في التاريخ".وبيّن لافروف، في وقت سابق من اليوم، أن "نقاط الاتصال هي خاصية متواضعة للغاية لعلاقاتنا (روسيا والصين). وقد جاء في إعلاننا المشترك أنه على الرغم من أننا لا ننشئ تحالفًا عسكريًا، فإن علاقاتنا أعلى من حيث المستوى من العلاقات العسكرية وليس لها قيود ولا حدود ولا توجد مواضيع ممنوعة".
https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-والصين-ترفضان-محاولات-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للدول-الأخرى-1073048596.html
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روسيا, العالم
لافروف: العلاقة بين روسيا والصين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن العلاقة بين موسكو وبكين الآن هي الأفضل تاريخيا.
وقال لافروف في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: "نحن نعزز باستمرار شراكتنا الاستراتيجية مع الصين، والعلاقات مع بكين اليوم هي الأفضل في التاريخ".
وأشار لافروف إلى أنه "تتطور أيضا علاقات الشراكة الاستراتيجية بشكل تدريجي ومميز للغاية مع الهند".
وبيّن لافروف، في وقت سابق من اليوم، أن "نقاط الاتصال هي خاصية متواضعة للغاية لعلاقاتنا (روسيا والصين). وقد جاء في إعلاننا المشترك أنه على الرغم من أننا لا ننشئ تحالفًا عسكريًا، فإن علاقاتنا أعلى من حيث المستوى من العلاقات العسكرية وليس لها قيود ولا حدود ولا توجد مواضيع ممنوعة".