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https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html
لافروف: العلاقة بين روسيا والصين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين
لافروف: العلاقة بين روسيا والصين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن العلاقة بين موسكو وبكين الآن هي الأفضل تاريخيا. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: "نحن نعزز باستمرار شراكتنا الاستراتيجية مع الصين، والعلاقات مع بكين اليوم هي الأفضل في التاريخ".وبيّن لافروف، في وقت سابق من اليوم، أن "نقاط الاتصال هي خاصية متواضعة للغاية لعلاقاتنا (روسيا والصين). وقد جاء في إعلاننا المشترك أنه على الرغم من أننا لا ننشئ تحالفًا عسكريًا، فإن علاقاتنا أعلى من حيث المستوى من العلاقات العسكرية وليس لها قيود ولا حدود ولا توجد مواضيع ممنوعة".
https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-والصين-ترفضان-محاولات-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للدول-الأخرى-1073048596.html
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روسيا, العالم

لافروف: العلاقة بين روسيا والصين هي الأفضل تاريخيا بين البلدين

10:17 GMT 03.02.2023
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن العلاقة بين موسكو وبكين الآن هي الأفضل تاريخيا.
وقال لافروف في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: "نحن نعزز باستمرار شراكتنا الاستراتيجية مع الصين، والعلاقات مع بكين اليوم هي الأفضل في التاريخ".
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
روسيا والصين ترفضان محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
أمس, 16:37 GMT

وأشار لافروف إلى أنه "تتطور أيضا علاقات الشراكة الاستراتيجية بشكل تدريجي ومميز للغاية مع الهند".

وبيّن لافروف، في وقت سابق من اليوم، أن "نقاط الاتصال هي خاصية متواضعة للغاية لعلاقاتنا (روسيا والصين). وقد جاء في إعلاننا المشترك أنه على الرغم من أننا لا ننشئ تحالفًا عسكريًا، فإن علاقاتنا أعلى من حيث المستوى من العلاقات العسكرية وليس لها قيود ولا حدود ولا توجد مواضيع ممنوعة".
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