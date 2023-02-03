عربي
https://sputnikarabic.ae/20230203/مطار-بغداد-يكشف-كواليس-حريق-في-طائرة-قادمة-من-مطار-النجف-الأشرف-1073083736.html
مطار بغداد يكشف كواليس حريق في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف
مطار بغداد يكشف كواليس حريق في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف
كشف مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن كواليس حريق شب في طائرة قادمة من مطار النجف ‏الأشرف.‏‎ 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T19:10+0000
2023-02-03T19:19+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
وأوضحت إدارة المطار للرأي العام وللمسافرين، في بيان رسمي، أن "الحريق المتداولة أنباؤه على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، في الطائرة التابعة لشركة "فلاي بغداد"، والتي كانت متوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة، نتيجة عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت أن "قائد الطائرة اتبع السياقات الصحيحة عند نشوب حريق، وهبط في مطار بغداد الدولي من أجل الكشف على العارض".وأضاف مطار بغداد الدولي في بيانه، أن "قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، تبين له أن منظومة الحريق داخل قمرة العفش تعمل بشكل صحيح، وذلك بعد قيام فريقه بمراجعة أوراق العمل الفني، وإجراء الاختبار اللازم، وسمح للطائرة بالطيران من جديد".
https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يعلن-توقف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-1072326489.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مطار بغداد يكشف كواليس حريق في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف

19:10 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 19:19 GMT 03.02.2023)
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبرTelegram
كشف مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن كواليس حريق شب في طائرة قادمة من مطار النجف ‏الأشرف.‏‎
وأوضحت إدارة المطار للرأي العام وللمسافرين، في بيان رسمي، أن "الحريق المتداولة أنباؤه على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، في الطائرة التابعة لشركة "فلاي بغداد"، والتي كانت متوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة، نتيجة عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابعت أن "قائد الطائرة اتبع السياقات الصحيحة عند نشوب حريق، وهبط في مطار بغداد الدولي من أجل الكشف على العارض".
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العراق يعلن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد
16 يناير, 06:29 GMT
وأضاف مطار بغداد الدولي في بيانه، أن "قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، تبين له أن منظومة الحريق داخل قمرة العفش تعمل بشكل صحيح، وذلك بعد قيام فريقه بمراجعة أوراق العمل الفني، وإجراء الاختبار اللازم، وسمح للطائرة بالطيران من جديد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала