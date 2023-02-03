https://sputnikarabic.ae/20230203/مطار-بغداد-يكشف-كواليس-حريق-في-طائرة-قادمة-من-مطار-النجف-الأشرف-1073083736.html
مطار بغداد يكشف كواليس حريق في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف
مطار بغداد يكشف كواليس حريق في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف
كشف مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن كواليس حريق شب في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T19:10+0000
2023-02-03T19:10+0000
2023-02-03T19:19+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
وأوضحت إدارة المطار للرأي العام وللمسافرين، في بيان رسمي، أن "الحريق المتداولة أنباؤه على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، في الطائرة التابعة لشركة "فلاي بغداد"، والتي كانت متوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة، نتيجة عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت أن "قائد الطائرة اتبع السياقات الصحيحة عند نشوب حريق، وهبط في مطار بغداد الدولي من أجل الكشف على العارض".وأضاف مطار بغداد الدولي في بيانه، أن "قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، تبين له أن منظومة الحريق داخل قمرة العفش تعمل بشكل صحيح، وذلك بعد قيام فريقه بمراجعة أوراق العمل الفني، وإجراء الاختبار اللازم، وسمح للطائرة بالطيران من جديد".
https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يعلن-توقف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-1072326489.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مطار بغداد يكشف كواليس حريق في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف
19:10 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 19:19 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
كشف مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن كواليس حريق شب في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف.
وأوضحت إدارة المطار للرأي العام وللمسافرين، في بيان رسمي، أن "الحريق المتداولة أنباؤه على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، في الطائرة التابعة لشركة "فلاي بغداد"، والتي كانت متوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة، نتيجة عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابعت أن "قائد الطائرة اتبع السياقات الصحيحة عند نشوب حريق، وهبط في مطار بغداد الدولي من أجل الكشف على العارض".
وأضاف مطار بغداد الدولي في بيانه، أن "قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، تبين له أن منظومة الحريق داخل قمرة العفش تعمل بشكل صحيح، وذلك بعد قيام فريقه بمراجعة أوراق العمل الفني، وإجراء الاختبار اللازم، وسمح للطائرة بالطيران من جديد".