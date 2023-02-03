https://sputnikarabic.ae/20230203/منطاد-يتسبب-باستنفار-في-كندا-ويضع-وزارة-الدفاع-في-حالة-تأهب-1073059697.html
"منطاد" يتسبب باستنفار في كندا ويضع وزارة الدفاع في حالة تأهب
"منطاد" يتسبب باستنفار في كندا ويضع وزارة الدفاع في حالة تأهب
أكد الدفاع المدني الكندي، اليوم الجمعة 3 فبراير/شباط، رصد "منطاد تجسس" للمرة الثانية في وقت أعلن فيه المسؤولون الأمنيون أنهم يراقبون حركته. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T07:31+0000
2023-02-03T07:31+0000
2023-02-03T07:31+0000
العالم
أخبار كندا
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وقال الدفاع الوطني في بيان: "تم الكشف عن منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية ويتم تعقب تحركاته بشكل نشط من قبل [قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية] نوراد".وأضاف البيان: "الكنديون بأمان وكندا تتخذ خطوات لضمان أمن مجالها الجوي"، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وقالت قيادة الدفاع الوطني إن وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع الشركاء الأمريكيين و"تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات الحساسة لكندا من تهديدات المخابرات الأجنبية".يأتي هذا التحذير من مسؤولي الدفاع الكنديين بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه يتعقب بالون تجسس صينيا على ارتفاع عال وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد باتريك رايدر إن الولايات المتحدة قررت حتى الآن عدم إسقاط بالون المراقبة.وأضاف رايدر: "يطير المنطاد حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطيران التجاري ولا يمثل تهديدا عسكريا أو جسديا للأشخاص على الأرض".قال مسؤول دفاعي كبير لمراسلي البنتاغون إن الولايات المتحدة لديها "ثقة عالية جدا" في أنه منطاد صيني عالي الارتفاع وكان يحلق فوق مواقع حساسة لجمع المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20230202/واشنطن-تجري-اتصالات-مع-بكين-بعد-تعقب-منطاد-تجسس-صيني-فوق-الولايات-المتحدة--1073056208.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار كندا
"منطاد" يتسبب باستنفار في كندا ويضع وزارة الدفاع في حالة تأهب
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أكد الدفاع المدني الكندي، اليوم الجمعة 3 فبراير/شباط، رصد "منطاد تجسس" للمرة الثانية في وقت أعلن فيه المسؤولون الأمنيون أنهم يراقبون حركته.
وقال الدفاع الوطني في بيان: "تم الكشف عن منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية ويتم تعقب تحركاته بشكل نشط من قبل [قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية] نوراد".
وأضاف البيان: "الكنديون بأمان وكندا تتخذ خطوات لضمان أمن مجالها الجوي"، بحسب ما نشرت صحيفة
"إندبندنت" البريطانية.
وقالت قيادة الدفاع الوطني إن وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع الشركاء الأمريكيين و"تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات الحساسة لكندا من تهديدات المخابرات الأجنبية".
يأتي هذا التحذير من مسؤولي الدفاع الكنديين بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه يتعقب بالون تجسس صينيا على ارتفاع عال وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد باتريك رايدر إن الولايات المتحدة قررت حتى الآن عدم إسقاط بالون المراقبة.
وأضاف رايدر: "يطير المنطاد حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطيران التجاري ولا يمثل تهديدا عسكريا أو جسديا للأشخاص على الأرض".
قال مسؤول دفاعي كبير لمراسلي البنتاغون إن الولايات المتحدة لديها "ثقة عالية جدا" في أنه منطاد صيني عالي الارتفاع وكان يحلق فوق مواقع حساسة لجمع المعلومات.