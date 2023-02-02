https://sputnikarabic.ae/20230202/واشنطن-تجري-اتصالات-مع-بكين-بعد-تعقب-منطاد-تجسس-صيني-فوق-الولايات-المتحدة--1073056208.html
واشنطن تجري اتصالات مع بكين بعد تعقب منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة
واشنطن تجري اتصالات مع بكين بعد تعقب منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة
أعلن السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع الصين عبر عدة قنوات بعد تعقب منطاد الاستطلاع فوق الجزء الشمالي من البلاد خلال... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T23:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال رايدر: "اتصلنا بممثلي جمهورية الصين الشعبية عبر عدة قنوات - من خلال سفارتهم في واشنطن، وعبر سفارتنا في بكين".وأضاف: "نظراً لخطورة الموقف، اتصلنا بهم، لكنني لن أخوض في محتوى الاتصال. لقد فعلنا ذلك. واضحًا أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية شعبنا وأرضنا".وأكد المتحدث أن منطاد التجسس الصيني عبر كندا قبل أن يصل إلى أجواء ولاية مونتانا.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تعقبت بالون تجسس الصيني منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي.وقال المتحدث باسم البنتاغون: "رصدنا منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة، وهو لا يشكل أي تهديدا للمدنيين وهو يحلق فوق مستوى طيران الطائرات التجارية".هذا وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة لأسباب، عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الأمريكي-يتعقب-بالون-استطلاع-فوق-شمال-الولايات-المتحدة-يشتبه-أنه-صيني-1073056016.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبا العالم, استخبارات
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبا العالم, استخبارات
واشنطن تجري اتصالات مع بكين بعد تعقب منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة
23:00 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 23:19 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
أعلن السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع الصين عبر عدة قنوات بعد تعقب منطاد الاستطلاع فوق الجزء الشمالي من البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رايدر: "اتصلنا بممثلي جمهورية الصين الشعبية عبر عدة قنوات - من خلال سفارتهم في واشنطن، وعبر سفارتنا في بكين".
وأضاف: "نظراً لخطورة الموقف، اتصلنا بهم، لكنني لن أخوض في محتوى الاتصال. لقد فعلنا ذلك. واضحًا أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية شعبنا وأرضنا".
وأكد المتحدث أن منطاد التجسس الصيني عبر كندا قبل أن يصل إلى أجواء ولاية مونتانا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تعقبت بالون تجسس الصيني
منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون: "رصدنا منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة، وهو لا يشكل أي تهديدا للمدنيين وهو يحلق فوق مستوى طيران الطائرات التجارية".
هذا وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين
في الآونة الأخيرة لأسباب، عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.