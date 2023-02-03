https://sputnikarabic.ae/20230203/ميسي-يكشف-مصير-البشت-القطري-وحقيقة-خلافه-مع-مبابي-1073078950.html
ميسي يكشف مصير "البشت" القطري وحقيقة خلافه مع مبابي
ميسي يكشف مصير "البشت" القطري وحقيقة خلافه مع مبابي
كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن مصير "البشت" القطري، الذي ظهر به على منصة التتويج بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم فيفا قطر 2022. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T15:34+0000
2023-02-03T15:34+0000
2023-02-03T15:34+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
قطر
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن ميسي تصريحات صحفية أكد خلالها أنه يحتفظ "بكل شيء وأن لديه الأحذية والقمصان والعباءة (البشت القطري)، وكل شيء يخص تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر"، مشيرا إلى أنه سيأخذ كل هذه المتعلقات "في شهر مارس إلى برشلونة، حيث لديه أشياءه وذكرياته".تأتي تلك التصريحات بعدما انهالت العروض الخيالية على ميسي من شركات ورجال أعمال لاقتناء "البشت" القطري الذي ارتداه خلال التتويج بمونديال 2022 .وتطرق ميسي إلى الجدل المثار حول وجود خلافات بينه وبين زميله الفرنسي كيليان مبابي، حيث قال ميسي إنه تحدث مع مبابي عن الاحتفالات التي عاشها في الأرجنتين خلال إجازة عقب الفوز بكأس العالم.يذكر أن النجم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 سنة، كان قد قاد منتخب بلاده لكرة القدم للفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته كلاعب.وحصل ميسي على جائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم، في أعقاب تسجيله 7 أهداف في خامس نهائيات لكأس العالم يخوضها مع منتخب بلاده.
https://sputnikarabic.ae/20230201/ردة-فعل-الوليد-بن-طلال-تجاه-مشجع-طلب-منه-التعاقد-مع-ميسي-فيديو--1072983339.html
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رياضة, ليونيل ميسي, قطر
ميسي يكشف مصير "البشت" القطري وحقيقة خلافه مع مبابي
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كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن مصير "البشت" القطري، الذي ظهر به على منصة التتويج بعد فوز منتخب بلاده بكأس العالم فيفا قطر 2022.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية عن ميسي تصريحات صحفية أكد خلالها أنه يحتفظ "بكل شيء وأن لديه الأحذية والقمصان والعباءة (البشت القطري)، وكل شيء يخص تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر"، مشيرا إلى أنه سيأخذ كل هذه المتعلقات "في شهر مارس إلى برشلونة، حيث لديه أشياءه وذكرياته".
تأتي تلك التصريحات بعدما انهالت العروض الخيالية على ميسي من شركات ورجال أعمال لاقتناء "البشت" القطري الذي ارتداه خلال التتويج بمونديال 2022 .
وتطرق ميسي إلى الجدل المثار حول وجود خلافات بينه وبين زميله الفرنسي كيليان مبابي، حيث قال ميسي إنه تحدث مع مبابي عن الاحتفالات التي عاشها في الأرجنتين خلال إجازة عقب الفوز بكأس العالم.
وأشار ميسي إلى أنه "لا أحد يريد التحدث عن مباراة النهائي أو إثارة الموضوع، لقد عشت شعور خسارة النهائي من قبل، ولم أرغب في الحديث أي شيء حدث في المباراة، ولهذا السبب لا أريد التحدث عن ذلك الآن، لكن الحقيقة هي أنه لا توجد مشكلة مع كيليان، بل على العكس تماما".
يذكر أن النجم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 سنة، كان قد قاد منتخب بلاده لكرة القدم للفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته كلاعب.
وحصل ميسي على جائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم، في أعقاب تسجيله 7 أهداف في خامس نهائيات لكأس العالم يخوضها مع منتخب بلاده.