https://sputnikarabic.ae/20230203/-الجزائر-طائرات-خاصة-لتصدير-الخضار-والفواكه-إلى-دول-الخليج--1073066051.html
الجزائر: طائرات خاصة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج
الجزائر: طائرات خاصة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج
أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أن الجزائر ستقوم بجلب طائرات خاصة للبدء في عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكه نحو الخليج العربي. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T09:33+0000
2023-02-03T09:33+0000
2023-02-03T09:33+0000
الجزائر
العالم العربي
اقتصاد
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وأكد الوزير أن قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد الفواكه والخضار أدى بالفلاحين إلى مضاعفة المنتوج والتفكير في التصدير.وحملت القافلة شعار "أينما تكونوا نصل إليكم" التي ينظمها المركز الوطني للسجل التجاري، وفروعه المحلية خلال الفترة الممتدة من 3 حتى 9 شباط/فبراير، حسب موقع "الجزائر الآن".وتم إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة الوطنية، يوم الخميس 2 فبراير، من مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس".
https://sputnikarabic.ae/20230202/الجزائر-ملتزمة-بالعمل-لتحقيق-الاندماج-القاري-1073038689.html
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الجزائر, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر: طائرات خاصة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج
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أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أن الجزائر ستقوم بجلب طائرات خاصة للبدء في عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكه نحو الخليج العربي.
وأكد الوزير أن قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد الفواكه والخضار أدى بالفلاحين إلى مضاعفة المنتوج والتفكير في التصدير.
وحملت القافلة شعار "أينما تكونوا نصل إليكم" التي ينظمها المركز الوطني للسجل التجاري، وفروعه المحلية خلال الفترة الممتدة من 3 حتى 9 شباط/فبراير، حسب موقع "الجزائر الآن"
.
وتم إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة الوطنية، يوم الخميس 2 فبراير، من مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس".