https://sputnikarabic.ae/20230204/إصابة-شخصين-إثر-انفجار-سيارة-مفخخة-قرب-القصر-الرئاسي-بالعاصمة-الأفغانية-1073099479.html
إصابة شخصين إثر انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الأفغانية
إصابة شخصين إثر انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الأفغانية
أُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T15:36+0000
2023-02-04T15:36+0000
2023-02-04T15:36+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
صوت انفجار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103674/30/1036743005_0:64:3073:1792_1920x0_80_0_0_31e597fd77b314d2d6f457043e4ac69a.jpg
كابول - سبوتنيك. وقال الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان، "في نحو الساعة السادسة من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] انفجرت سيارة مفخخة من طراز "هيليكس" على مقربة من طريق بشتونستان بالحي الثاني في العاصمة كابول، ما أسفر عن إصابة شخصين".وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري بالعاصمة كابول، في مطلع الشهر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى لم تحدد السلطات عددهم.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، حيث يشن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) هجمات متكررة في عدة أنحاء بأفغانستان، خاصة في العاصمة كابول.وكانت "طالبان" قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/ أغسطس 2021، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وذلك بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
https://sputnikarabic.ae/20230111/ارتفاع-حصيلة-تفجير-انتحاري-قرب-وزارة-الخارجية-الأفغانية-في-كابول-إلى-20-قتيلا-1072165297.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103674/30/1036743005_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_24dd41d638475dd8b1c8c9694f2b4130.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, صوت انفجار
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, صوت انفجار
إصابة شخصين إثر انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الأفغانية
تابعنا عبر
أُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.
كابول - سبوتنيك. وقال الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان، "في نحو الساعة السادسة من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] انفجرت سيارة مفخخة من طراز "هيليكس" على مقربة من طريق بشتونستان بالحي الثاني في العاصمة كابول، ما أسفر عن إصابة شخصين".
وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.
كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري بالعاصمة كابول، في مطلع الشهر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى لم تحدد السلطات عددهم.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، حيث يشن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) هجمات متكررة في عدة أنحاء بأفغانستان، خاصة في العاصمة كابول.
وكانت "طالبان" قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/ أغسطس 2021، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وذلك بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.