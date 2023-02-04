https://sputnikarabic.ae/20230204/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-هائل-في-أمواج-البحر-المتوسط-1073106328.html
"الأرصاد المصرية" تحذر من ارتفاع هائل في أمواج البحر المتوسط
"الأرصاد المصرية" تحذر من ارتفاع هائل في أمواج البحر المتوسط
أصدرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرا بحريا، بشأن حركة الملاحة في البحر المتوسط. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T19:51+0000
2023-02-04T19:51+0000
2023-02-04T19:51+0000
أخبار مصر الآن
البحر المتوسط
الهيئة العامة للأرصاد
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الأرصاد تحت عنوان "إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقالت هيئة الأرصاد إن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وذلك اعتبارا من مساء يوم غد الأحد، وحتى مساء الثلاثاء المقبل.ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من ثلاثة إلى خمسة أمتار، بينما تكون سرعة الرياح من 30 إلى 40 عقدة.وقبل أيام، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا بحريا بشأن حركة الملاحة على البحر المتوسط.وقالت الأرصاد، في إنذارها، إن الرياح الجنوبية الغربية التي تتحول إلى الشمالية الغربية تنشط على البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20220814/لا-تتعرضوا-للشمس-في-هذه-الأوقات-الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الاثنين-1066406038.html
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أخبار مصر الآن, البحر المتوسط, الهيئة العامة للأرصاد
أخبار مصر الآن, البحر المتوسط, الهيئة العامة للأرصاد
"الأرصاد المصرية" تحذر من ارتفاع هائل في أمواج البحر المتوسط
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أصدرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرا بحريا، بشأن حركة الملاحة في البحر المتوسط.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الأرصاد تحت عنوان "إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط"، بحسب موقع
"بوابة الأهرام".
وقالت هيئة الأرصاد
إن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وذلك اعتبارا من مساء يوم غد الأحد، وحتى مساء الثلاثاء المقبل.
ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من ثلاثة إلى خمسة أمتار، بينما تكون سرعة الرياح من 30 إلى 40 عقدة.
وقبل أيام، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا بحريا بشأن حركة الملاحة على البحر المتوسط.
وقالت الأرصاد، في إنذارها، إن الرياح الجنوبية الغربية التي تتحول إلى الشمالية الغربية تنشط على البحر المتوسط.