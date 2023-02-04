https://sputnikarabic.ae/20230204/الداخلية-التونسية-تشكر-المواطنين-لمساعدتهم-في-توقيف-متهم-بقضية-إرهاب-1073101453.html

الداخلية التونسية تشكر المواطنين لمساعدتهم في توقيف متهم بقضية إرهاب

الداخلية التونسية تشكر المواطنين لمساعدتهم في توقيف متهم بقضية إرهاب

وجهت السلطات في تونس، الشكر للمواطنين لمساعدتهم في توقيف شخص متهم في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T17:13+0000

2023-02-04T17:13+0000

2023-02-04T17:13+0000

أخبار تونس اليوم

إرهاب

وزارة الداخلية

قضية

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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب موقع قناة "نسمة".وقالت وزارة الداخلية إنها تتوجه بالشكر إلى "كافة المواطنين لتفاعلهم ومساهمتهم في توفير المعلومات التي ساعدت في إيقافه".وأعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني تمكنت فجر اليوم السبت من إلقاء القبض على المدعو عمر بن محمد بن عمر جعفر.وأشار البيان إلى أن جعفر المولود في عام 1986، ومقيم في نهج المنجي سليم رفراف بنزرت متورط في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.وكانت الوزارة أصدرت بيانا يدعو للإبلاغ الفوري عن جعفر عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده.

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أخبار تونس اليوم, إرهاب, وزارة الداخلية, قضية