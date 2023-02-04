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https://sputnikarabic.ae/20230204/الداخلية-التونسية-تشكر-المواطنين-لمساعدتهم-في-توقيف-متهم-بقضية-إرهاب-1073101453.html
الداخلية التونسية تشكر المواطنين لمساعدتهم في توقيف متهم بقضية إرهاب
الداخلية التونسية تشكر المواطنين لمساعدتهم في توقيف متهم بقضية إرهاب
وجهت السلطات في تونس، الشكر للمواطنين لمساعدتهم في توقيف شخص متهم في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T17:13+0000
2023-02-04T17:13+0000
أخبار تونس اليوم
إرهاب
وزارة الداخلية
قضية
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب موقع قناة "نسمة".وقالت وزارة الداخلية إنها تتوجه بالشكر إلى "كافة المواطنين لتفاعلهم ومساهمتهم في توفير المعلومات التي ساعدت في إيقافه".وأعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني تمكنت فجر اليوم السبت من إلقاء القبض على المدعو عمر بن محمد بن عمر جعفر.وأشار البيان إلى أن جعفر المولود في عام 1986، ومقيم في نهج المنجي سليم رفراف بنزرت متورط في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.وكانت الوزارة أصدرت بيانا يدعو للإبلاغ الفوري عن جعفر عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده.
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أخبار تونس اليوم, إرهاب, وزارة الداخلية, قضية
أخبار تونس اليوم, إرهاب, وزارة الداخلية, قضية

الداخلية التونسية تشكر المواطنين لمساعدتهم في توقيف متهم بقضية إرهاب

17:13 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidأفراد الشرطة التونسية أمام مدخل متحف "باردو" في تونس
أفراد الشرطة التونسية أمام مدخل متحف باردو في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
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وجهت السلطات في تونس، الشكر للمواطنين لمساعدتهم في توقيف شخص متهم في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب موقع قناة "نسمة".
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أمس, 21:50 GMT
وقالت وزارة الداخلية إنها تتوجه بالشكر إلى "كافة المواطنين لتفاعلهم ومساهمتهم في توفير المعلومات التي ساعدت في إيقافه".
وأعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني تمكنت فجر اليوم السبت من إلقاء القبض على المدعو عمر بن محمد بن عمر جعفر.
وأشار البيان إلى أن جعفر المولود في عام 1986، ومقيم في نهج المنجي سليم رفراف بنزرت متورط في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
وكانت الوزارة أصدرت بيانا يدعو للإبلاغ الفوري عن جعفر عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده.
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