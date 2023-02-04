عربي
الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الروسية-عودة-63-أسيرا-بينهم-عناصر-في-مناصب-حساسة-بعد-مفاوضات-معقدة-بوساطة-إماراتية-1073088955.html
الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية
الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T08:02+0000
2023-02-04T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429078_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_a949306d32f140918f1aeb99cac1b4c5.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان إن "مجموعة الجنود الروس المفرج عنهم تضم أشخاصا من (الفئة الحساسة)، الذين أصبح تبادلهم ممكنا بفضل جهود الوساطة التي تبذلها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف البيان أنه "نتيجة لعملية تفاوض معقدة، تم إعادة 63 جنديا من القوات المسلحة الروسية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف". وأكد "حاليا، جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم متواجدون على الأراضي الروسية".ووفقا للبيان، تقوم وزارة الدفاع بتقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة للجنود، فضلا عن السماح لهم الاتصال بأقاربهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429078_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_140d62a96f030a81a86f61197e89ea61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية

08:02 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 04.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان إن "مجموعة الجنود الروس المفرج عنهم تضم أشخاصا من (الفئة الحساسة)، الذين أصبح تبادلهم ممكنا بفضل جهود الوساطة التي تبذلها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف البيان أنه "نتيجة لعملية تفاوض معقدة، تم إعادة 63 جنديا من القوات المسلحة الروسية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأكد "حاليا، جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم متواجدون على الأراضي الروسية".
ووفقا للبيان، تقوم وزارة الدفاع بتقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة للجنود، فضلا عن السماح لهم الاتصال بأقاربهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала