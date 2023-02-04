https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الروسية-عودة-63-أسيرا-بينهم-عناصر-في-مناصب-حساسة-بعد-مفاوضات-معقدة-بوساطة-إماراتية-1073088955.html
الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية
الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T08:02+0000
2023-02-04T08:02+0000
2023-02-04T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان إن "مجموعة الجنود الروس المفرج عنهم تضم أشخاصا من (الفئة الحساسة)، الذين أصبح تبادلهم ممكنا بفضل جهود الوساطة التي تبذلها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف البيان أنه "نتيجة لعملية تفاوض معقدة، تم إعادة 63 جنديا من القوات المسلحة الروسية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف". وأكد "حاليا، جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم متواجدون على الأراضي الروسية".ووفقا للبيان، تقوم وزارة الدفاع بتقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة للجنود، فضلا عن السماح لهم الاتصال بأقاربهم.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية
08:02 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بعد مفاوضات "معقدة" بوساطة إماراتية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان إن "مجموعة الجنود الروس المفرج عنهم تضم أشخاصا من (الفئة الحساسة)، الذين أصبح تبادلهم ممكنا بفضل جهود الوساطة التي تبذلها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف البيان أنه "نتيجة لعملية تفاوض معقدة، تم إعادة 63 جنديا من القوات المسلحة الروسية من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأكد "حاليا، جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم متواجدون على الأراضي الروسية".
ووفقا للبيان، تقوم وزارة الدفاع بتقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة للجنود، فضلا عن السماح لهم الاتصال بأقاربهم.