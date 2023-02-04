https://sputnikarabic.ae/20230204/العراق-تعويض-500-عائلة-في-كركوك-تدمرت-منازلها-بسبب-داعش-1073094205.html
العراق... تعويض 500 عائلة في كركوك تدمرت منازلها بسبب "داعش" بمبالغ مالية
العراق... تعويض 500 عائلة في كركوك تدمرت منازلها بسبب "داعش" بمبالغ مالية
صادقت محافظة كركوك، اليوم السبت، على تعويض 500 عائلة دمرت منازلها خلال الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة أخرى). 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T13:17+0000
2023-02-04T13:17+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث الرسمي لمحافظة كركوك، قوله إنه "بجهود حثيثة ومتواصلة من قبل محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، تمت المصادقة على وجبة جديدة من أسماء المتضررين بواقع 500 اسم، بعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ النقدية لأغراض الصرف".وفي وقت سابق، تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين الماضي، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد.ونقلت "واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".
https://sputnikarabic.ae/20230127/الاستخبارات-العراقية-تكشف-عنصرين-من-داعش-تخفيا-في-كركوك-1072775772.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق... تعويض 500 عائلة في كركوك تدمرت منازلها بسبب "داعش" بمبالغ مالية
13:17 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
صادقت محافظة كركوك، اليوم السبت، على تعويض 500 عائلة دمرت منازلها خلال الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة أخرى).
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن المتحدث الرسمي لمحافظة كركوك، قوله إنه "بجهود حثيثة ومتواصلة من قبل محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، تمت المصادقة على وجبة جديدة من أسماء المتضررين بواقع 500 اسم، بعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ النقدية لأغراض الصرف".
ودعا المتحدث "المشمولين بالتعويضات إلى مراجعة ديوان المحافظة لاستلام الصكوك التي ستوزع على شكل وجبات بواقع 100 اسم أسبوعيا لحين تسليم جميع المتضررين لاستحقاقاتهم المالية".
وفي وقت سابق، تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين الماضي، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد.
ونقلت "واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".