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https://sputnikarabic.ae/20230204/بيان-غربي-يدعو-طهران-إلى-الوفاء-بالتزاماتها-الدولية-بشأن-منشأة-فوردو-1073086539.html
بيان غربي يدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن منشأة فوردو
بيان غربي يدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن منشأة فوردو
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة في بيان مشترك، إيران على "الوفاء بالتزاماتها الدولية" بشأن المنشأة النووية في فوردو والتعاون مع... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T02:48+0000
2023-02-04T02:48+0000
أخبار إيران
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدول الأربع: "هذا التغيير غير المعلن (من جانب إيران) يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.. ندعو إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عن انتهاك إيران لالتزاماتها الدولية من خلال أنشطتها في موقع فوردو النووي.وتحدثت الوكالة عن اكتشاف "تغيير غير معلن عنه" في عمل أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم حتى 60% في المنشأة.بدورها، أعلنت إيران أن تقرير الوكالة الدولية مبني على "معلومات قديمة" و"أخطاء" أحد المفتشين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-معلومات-غروسي-بشأن-تخصيب-اليورانيوم-بمنشأة-فوردو-غير-محدثة-1073011205.html
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أخبار إيران, إيران
أخبار إيران, إيران

بيان غربي يدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن منشأة فوردو

02:48 GMT 04.02.2023
© AP Photoصورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AP Photo
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دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة في بيان مشترك، إيران على "الوفاء بالتزاماتها الدولية" بشأن المنشأة النووية في فوردو والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب تقرير للوكالة الدولية أظهر فيه أن إيران أجرت تغييرات غير معلنة في منشأة "فوردو"، مشيرة إلى أن التغييرات شملت خطوات في أجهزة طرد مركزي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدول الأربع: "هذا التغيير غير المعلن (من جانب إيران) يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.. ندعو إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
إيران: معلومات غروسي بشأن تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو غير محدثة
1 فبراير, 21:22 GMT
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عن انتهاك إيران لالتزاماتها الدولية من خلال أنشطتها في موقع فوردو النووي.
وتحدثت الوكالة عن اكتشاف "تغيير غير معلن عنه" في عمل أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم حتى 60% في المنشأة.
بدورها، أعلنت إيران أن تقرير الوكالة الدولية مبني على "معلومات قديمة" و"أخطاء" أحد المفتشين.
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