https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-معلومات-غروسي-بشأن-تخصيب-اليورانيوم-بمنشأة-فوردو-غير-محدثة-1073011205.html

إيران: معلومات غروسي بشأن تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو غير محدثة

إيران: معلومات غروسي بشأن تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو غير محدثة

قال متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن معلومات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي التي أشار فيها إلى... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T21:22+0000

2023-02-01T21:22+0000

2023-02-01T21:24+0000

أخبار إيران

مفاعل نووي

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

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طهران- سبوتنيك. وأكد كمالوندي، في تصريحات لوكالة إرنا الرسمية "رددنا على رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية استخدام منشأة فورد النووية، ومعلومات السيد غروسي نعتقد أنها معلومات لم يتم تحديثها".وتابع كمالوندي "أفاد أحد مفتشي الوكالة الدولية سهوا بأن إيران أدخلت تغييرات في إجراءات تشغيلية جديدة في موقع فوردو لم تعلن عنها من قبل، وكان المفتشون السابقون حاضرين في المكان وبعد الإيضاحات التي قدمت لهم أدرك المفتش خطأه وبعد التنسيق مع سكرتارية الوكالة تم حل المشكلة عمليا".وأوضح "كما تم اليوم أيضًا إرسال رسالة من مكتب الحماية التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ردًا على رسالة الوكالة السابقة بهذا الصدد".وبوقت سابق اليوم، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، عن قلقه إزاء تنفيذ إيران تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم، لافتًا إلى أنه يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في المنشأة.هذا وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221122/إيران-تبدأ-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-في-منشأة-فوردو-النووية-وتعلن-تركيب-أجهزة-طرد-مركزي-جديدة-1070409249.html

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