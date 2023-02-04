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https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-الوزراء-الياباني-يفكر-في-إقالة-أحد-معاونيه-بسبب-معاداة-المثليين-1073093177.html
رئيس الوزراء الياباني يفكر في إقالة أحد معاونيه بسبب معاداة المثليين
رئيس الوزراء الياباني يفكر في إقالة أحد معاونيه بسبب معاداة المثليين
يفكر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في إقالة أحد معاونيه، يدعى أراي ماسايوشي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات قال فيها إنه "يحتقر المثليين". 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T12:35+0000
2023-02-04T12:35+0000
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ونقل موقع "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" عن كيشيدا، قوله اليوم السبت إن ماسايوشي "كانت تعليقاته متناقضة تماما مع سياسة الحكومة، فهي تعليقات شائنة، أعتقد أنه لا خيار أمامه إلا التفكير في الاستقالة"، مشيرا إلى أن إدارته تسعى إلى تحقيق مجتمع يتسم بالتنوع.يذكر أن أراي ماسايوشي بدأ في العمل كأحد معاوني كيشيدا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وصرح، أمس الجمعة، للصحفيين بأن جميع معاوني كيشيدا معارضون لزواج المثليين.وأضاف ماسايوشي إنه لا يريد أن يعيش زوجان مثليان بجواره، متوقعا أن يرحل بعض الناس عن اليابان إذا اعترفت الحكومة اليابانية بزواج المثليين، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أنه يحترم حقوق الإنسان.وتراجع ماسايوشي في وقت لاحق من اليوم ذاته عن تصريحاته، وقال للصحفيين إنه "يريد سحب تعليقاته إذا كانت قد أسيء فهمها، مؤكدا أنه لم يسأل زملاءه عن آرائهم في مسألة زواج المثليين".يشار إلى أن تصريحات أراي ماسايوشي المثيرة عن المثليين جاءت بعدما قال كيشيدا في البرلمان إن على المشرعين البحث بعناية فيما إذا كان ينبغي الاعتراف قانونيا بزواج المثليين.
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليابان

رئيس الوزراء الياباني يفكر في إقالة أحد معاونيه بسبب معاداة المثليين

12:35 GMT 04.02.2023
© AP Photo / Willy Kurniawanرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Willy Kurniawan
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يفكر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في إقالة أحد معاونيه، يدعى أراي ماسايوشي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات قال فيها إنه "يحتقر المثليين".
ونقل موقع "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" عن كيشيدا، قوله اليوم السبت إن ماسايوشي "كانت تعليقاته متناقضة تماما مع سياسة الحكومة، فهي تعليقات شائنة، أعتقد أنه لا خيار أمامه إلا التفكير في الاستقالة"، مشيرا إلى أن إدارته تسعى إلى تحقيق مجتمع يتسم بالتنوع.
يذكر أن أراي ماسايوشي بدأ في العمل كأحد معاوني كيشيدا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وصرح، أمس الجمعة، للصحفيين بأن جميع معاوني كيشيدا معارضون لزواج المثليين.
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وأضاف ماسايوشي إنه لا يريد أن يعيش زوجان مثليان بجواره، متوقعا أن يرحل بعض الناس عن اليابان إذا اعترفت الحكومة اليابانية بزواج المثليين، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أنه يحترم حقوق الإنسان.
وتراجع ماسايوشي في وقت لاحق من اليوم ذاته عن تصريحاته، وقال للصحفيين إنه "يريد سحب تعليقاته إذا كانت قد أسيء فهمها، مؤكدا أنه لم يسأل زملاءه عن آرائهم في مسألة زواج المثليين".
يشار إلى أن تصريحات أراي ماسايوشي المثيرة عن المثليين جاءت بعدما قال كيشيدا في البرلمان إن على المشرعين البحث بعناية فيما إذا كان ينبغي الاعتراف قانونيا بزواج المثليين.
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