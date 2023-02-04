https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-الوزراء-الياباني-يفكر-في-إقالة-أحد-معاونيه-بسبب-معاداة-المثليين-1073093177.html

رئيس الوزراء الياباني يفكر في إقالة أحد معاونيه بسبب معاداة المثليين

رئيس الوزراء الياباني يفكر في إقالة أحد معاونيه بسبب معاداة المثليين

يفكر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في إقالة أحد معاونيه، يدعى أراي ماسايوشي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات قال فيها إنه "يحتقر المثليين". 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T12:35+0000

2023-02-04T12:35+0000

2023-02-04T12:35+0000

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار اليابان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070236592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9aab4ab15417ecaf85fdaffdfd3c9596.jpg

ونقل موقع "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" عن كيشيدا، قوله اليوم السبت إن ماسايوشي "كانت تعليقاته متناقضة تماما مع سياسة الحكومة، فهي تعليقات شائنة، أعتقد أنه لا خيار أمامه إلا التفكير في الاستقالة"، مشيرا إلى أن إدارته تسعى إلى تحقيق مجتمع يتسم بالتنوع.يذكر أن أراي ماسايوشي بدأ في العمل كأحد معاوني كيشيدا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وصرح، أمس الجمعة، للصحفيين بأن جميع معاوني كيشيدا معارضون لزواج المثليين.وأضاف ماسايوشي إنه لا يريد أن يعيش زوجان مثليان بجواره، متوقعا أن يرحل بعض الناس عن اليابان إذا اعترفت الحكومة اليابانية بزواج المثليين، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أنه يحترم حقوق الإنسان.وتراجع ماسايوشي في وقت لاحق من اليوم ذاته عن تصريحاته، وقال للصحفيين إنه "يريد سحب تعليقاته إذا كانت قد أسيء فهمها، مؤكدا أنه لم يسأل زملاءه عن آرائهم في مسألة زواج المثليين".يشار إلى أن تصريحات أراي ماسايوشي المثيرة عن المثليين جاءت بعدما قال كيشيدا في البرلمان إن على المشرعين البحث بعناية فيما إذا كان ينبغي الاعتراف قانونيا بزواج المثليين.

https://sputnikarabic.ae/20221213/بايدن-يوقع-رسميا-على-قانون-لحماية-زواج-المثليين-1071170387.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليابان