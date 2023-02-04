https://sputnikarabic.ae/20230204/سوداني-يثير-تفاعلا-واسعا-بمداعبته-لأخطر-أنواع-الأفاعي-1073090583.html
جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي
جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا، حصد تفاعلا واسعا بين مرتادي الشبكة العنكبوتية، لمواجهة "ودية" بين أحد منتسبي القوات المسلحة... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T09:52+0000
2023-02-04T09:52+0000
2023-02-04T10:26+0000
نادي الفيديو
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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ويبيّن الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان "أصلة" ضخم شديد السمية من حقيبته، ويتلاعب به مثل حيوان أليف.وتباينت آراء متابعي الفيديو ما بين الإعجاب بشجاعة الرجل السوداني مع الأفعى، التي تعد من أخطر أنواع الأفاعي التي تعيش في بلاده، وبين وصف حركته بنوع من أنواع التهور.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/15/1049319549_216:0:2692:1857_1920x0_80_0_0_45da04ab9188dde6560aced42cc99b08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي
09:52 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا، حصد تفاعلا واسعا بين مرتادي الشبكة العنكبوتية، لمواجهة "ودية" بين أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وأخطر أنواع الأفاعي في العالم.
ويبيّن الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان "أصلة" ضخم شديد السمية من حقيبته، ويتلاعب به مثل حيوان أليف
.
وتباينت آراء متابعي الفيديو ما بين الإعجاب بشجاعة الرجل السوداني مع الأفعى، التي تعد من أخطر أنواع الأفاعي
التي تعيش في بلاده، وبين وصف حركته بنوع من أنواع التهور.