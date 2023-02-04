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https://sputnikarabic.ae/20230204/سوداني-يثير-تفاعلا-واسعا-بمداعبته-لأخطر-أنواع-الأفاعي-1073090583.html
جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي
جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا، حصد تفاعلا واسعا بين مرتادي الشبكة ‏العنكبوتية، لمواجهة "ودية" بين أحد منتسبي القوات المسلحة... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T09:52+0000
2023-02-04T10:26+0000
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العالم العربي
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ويبيّن الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان "أصلة" ضخم شديد السمية من حقيبته، ويتلاعب به مثل حيوان أليف.وتباينت آراء متابعي الفيديو ما بين الإعجاب بشجاعة الرجل السوداني مع الأفعى، التي تعد من أخطر أنواع الأفاعي التي تعيش في بلاده، وبين وصف حركته بنوع من أنواع التهور.
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نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي

09:52 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 04.02.2023)
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTEصورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب
صورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
صورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTE
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا، حصد تفاعلا واسعا بين مرتادي الشبكة ‏العنكبوتية، لمواجهة "ودية" بين أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وأخطر أنواع الأفاعي في العالم.‏
ويبيّن الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان "أصلة" ضخم شديد السمية من حقيبته، ويتلاعب به مثل حيوان أليف.
وتباينت آراء متابعي الفيديو ما بين الإعجاب بشجاعة الرجل السوداني مع الأفعى، التي تعد من أخطر أنواع الأفاعي التي تعيش في بلاده، وبين وصف حركته بنوع من أنواع التهور.
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