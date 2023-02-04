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https://sputnikarabic.ae/20230204/سياسي-فرنسي-ينبغي-على-باريس-إطلاق-مبادرة-لإيجاد-حل-دبلوماسي-للأزمة-في-أوكرانيا-1073113419.html
سياسي فرنسي: ينبغي على باريس إطلاق مبادرة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا
سياسي فرنسي: ينبغي على باريس إطلاق مبادرة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا
يرى زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أنه ينبغي على فرنسا إطلاق مبادرة لعقد مؤتمر لعموم أوروبا يهدف لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T23:35+0000
2023-02-04T23:35+0000
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باريس - سبوتنيك. وكتب روسيل في مقال نشرته جريدة "دو ديمانش" الفرنسية، "ينبغي على فرنسا أن تكون أكثر نشاطًا في البحث عن حل دبلوماسي مبكر (للنزاع في أوكرانيا).. لهذا من الضروري عقد مؤتمر لعموم أوروبا حول السلام والأمن الجماعي، والمبادرة يجب أن تصدر من بلدنا".ووفقا له، فتح الطريق لحل سلمي من خلال الدبلوماسية يعد المسار الأكثر عقلانية، أكثر من أي وقت".
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, الحزب الشيوعي
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, الحزب الشيوعي

سياسي فرنسي: ينبغي على باريس إطلاق مبادرة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا

23:35 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTزعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل
زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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يرى زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أنه ينبغي على فرنسا إطلاق مبادرة لعقد مؤتمر لعموم أوروبا يهدف لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا.
باريس - سبوتنيك. وكتب روسيل في مقال نشرته جريدة "دو ديمانش" الفرنسية، "ينبغي على فرنسا أن تكون أكثر نشاطًا في البحث عن حل دبلوماسي مبكر (للنزاع في أوكرانيا).. لهذا من الضروري عقد مؤتمر لعموم أوروبا حول السلام والأمن الجماعي، والمبادرة يجب أن تصدر من بلدنا".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:17 GMT
ووفقا له، فتح الطريق لحل سلمي من خلال الدبلوماسية يعد المسار الأكثر عقلانية، أكثر من أي وقت".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:27 GMT
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