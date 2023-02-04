https://sputnikarabic.ae/20230204/كييف-تقول-إن-موسكو-هي-أحد-الأهداف-العسكرية-المشروعة-لأوكرانيا-1073101151.html
كييف تقول إن موسكو هي أحد الأهداف العسكرية "المشروعة" لأوكرانيا
كييف تقول إن موسكو هي أحد الأهداف العسكرية "المشروعة" لأوكرانيا
أكد ممثل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عضو لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، فيودور فينيسلافسكي، أن كييف لن تضمن عدم استخدام... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T16:53+0000
2023-02-04T16:53+0000
2023-02-04T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
استهداف
موسكو
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وقال فينيسلافسكي في تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد" الألمانية، "بعض الخبراء الغربيين لديهم فكرة أن أوكرانيا يجب أن تتعهد بعدم استخدام معداتها العسكرية على أراضي روسيا الاتحادية. هذه فكرة من عالم مواز".في رأيه، جميع الأماكن التي تخزن فيها روسيا صواريخها أهداف عسكرية مشروعة لأوكرانيا، موضحا أن هذا ينطبق أيضا على العاصمة موسكو. في الوقت نفسه، لم يرد على ما إذا كانت أوكرانيا ستهاجمها.وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعدادا لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول:"ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".وفي سياق متصل، وصف مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.في وقت سابق، قال مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه بعد الاتفاق مع الغرب على توريد الدبابات، تتفاوض كييف على توريد صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, استهداف, موسكو
العالم, أخبار أوكرانيا, استهداف, موسكو
كييف تقول إن موسكو هي أحد الأهداف العسكرية "المشروعة" لأوكرانيا
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أكد ممثل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عضو لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، فيودور فينيسلافسكي، أن كييف لن تضمن عدم استخدام المعدات الغربية ضد أهداف في روسيا.
وقال فينيسلافسكي في تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد" الألمانية، "بعض الخبراء الغربيين لديهم فكرة أن أوكرانيا يجب أن تتعهد بعدم استخدام معداتها العسكرية على أراضي روسيا الاتحادية. هذه فكرة من عالم مواز".
في رأيه، جميع الأماكن التي تخزن فيها روسيا صواريخها أهداف عسكرية مشروعة لأوكرانيا، موضحا أن هذا ينطبق أيضا على العاصمة موسكو. في الوقت نفسه، لم يرد على ما إذا كانت أوكرانيا ستهاجمها.
وأوضح فينيسلافسكي أن "الأمر يعتمد على قيادتنا العسكرية".
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعدادا لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.
وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول:"ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".
"إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".
دميتري ميدفيدف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
وفي سياق متصل، وصف
مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.
في وقت سابق، قال مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه بعد الاتفاق مع الغرب على توريد الدبابات، تتفاوض كييف على توريد صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.