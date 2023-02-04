https://sputnikarabic.ae/20230204/لبنان-في-اليوم-العالمي-للسرطان-أنا-بتنفس-حرية-ما-تقطع-عني-الدواء-صور-1073103166.html

لبنان... في اليوم العالمي للسرطان "أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الدواء"... صور

لبنان... في اليوم العالمي للسرطان "أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الدواء"... صور

نفذ عدد من مرضى السرطان وقفة أمام السرايا الحكومي في بيروت، اليوم السبت، وذلك بدعوة من جمعية "بربارة نصار"، التي تعنى بدعم مرضى السرطان، استنكاراً "للمجزرة... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T17:37+0000

2023-02-04T17:37+0000

2023-02-04T17:37+0000

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وفي يومهم العالمي، رفع المشاركون لافتات كُتب عليها "أوقفوا فسادكم لتتأمن علاجاتنا"، و"رفع الدعم عن أدوية الأمراض السرطانية هو حكم بالإعدام"، وغيرها من الشعارات التي تطالب بتأمين الدواء.وقال نقيب الصيادلة جو سلوم لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الكارثة لن تمر، وجودنا اليوم هو أول الغيث ونعوا جميع اللبنانيين للوقوف إلى جانب مرضى السرطان، ممنوع رفع الدعم عن الدواء، من واجب المسؤولين تأمين الدعم للمرضى لأن حجب الدواء هو بمثابة القتل المتعمد يكفي خنوعا وصمتا".وأشار إلى أن "الجمعية لا تملك إمكانيات وزارة الصحة، ولا نستطيع تأمين تكلفة الأدوية باهظة الثمن، ونعتمد على التبرعات لتأمين الأدوية ذات التكلفة المنخفضة، ونعمل أيضا على تأمين الدواء الباهظ على سبيل المثال من مريض لم يعد بحاجة للدواء ومنحه لمريض يحتاج له، والدولة هي المسؤول الأول لتأمين الأدوية السرطانية لجميع المرضى".الملفت خلال الوقفة مشاركة طفلة مصابة باللوكيميا "سرطان الدم" تدعى آية مشيك، وهي منقطعة عن العلاج منذ 3 أشهر، حيث طالبت "بتأمين الدواء لها لأنها عائلتها تواجه صعوبات مادية".تقول والدة آية لـ"سبوتنيك"، "لم يتم تأمين الدواء لابنتها منذ فترة، وهو غير موجود في وزارة الصحة".وأضافت "كنا نحضر الدواء من الكرنتينا وهو مستودع لوزارة الصحة، ولم يعد الدواء متوفرا هناك منذ سنتين الأمر الذي دفعنا إلى شرائه من مالنا الخاص، أنا عاملة تنظيفات وأصرف على أطفالي ولم يعد لدي القدرة على تأمين الدواء ولا حتى على الطبابة وإجراء الفحوصات وحالتها الصحية تتراجع".وكان قد حمل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، مسؤولية وفاة أي مريض يعاني السرطان أو الأمراض المستعصية أو أمراض المناعة إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان.وقال عبد الله "حصل ما كنا حذرنا منه الأسبوع الماضي في لجنة الصحة النيابية، من أن المصرف المركزي يتوجه لرفع الدعم عن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية في ظل معارضة وزير الصحة ورفضنا معه هذا التدبير".ومن جهته أكد وزير الصحة فراس الأبيض، اليوم، "الاستمرار في قرار دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، ولا تغيير على هذا الصعيد والبند المقدم من الوزارة إلى الجلسة المقبلة للحكومة خير دليل على ذلك".وفي جدول الأعمال الذي نشرته رئاسة الحكومة للجلسة المقبلة تم إدراج بند في الشؤون الصحية جاء فيه "إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة بقيمة 364 مليار ليرة لبنانية شهريا لمدة ثلاثة أشهر تسدد خلال سنة، لهدف دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى".وهذا المبغ هو بمثابة آلية للتعويض عن دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية، يصرف المبلغ شهريا على المرضى، ليعادل الفارق بين الدعم على 1500 ليرة، والدعم على 15 ألف ليرة، كحل مؤقت.

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