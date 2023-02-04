https://sputnikarabic.ae/20230204/مجلس-الاتحاد-الروسي-يدعو-البرلمانات-الأوروبية-لمعاقبة-المسؤولين-عن-حرق-القرآن-1073087822.html
مجلس الاتحاد الروسي يدعو البرلمانات الأوروبية لمعاقبة المسؤولين عن حرق القرآن
مجلس الاتحاد الروسي يدعو البرلمانات الأوروبية لمعاقبة المسؤولين عن حرق القرآن
دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، البرلمانيين الأوروبيين إلى إدانة ومعاقبة المسؤولين عن تدنيس الكتب الدينية، مثل حرق كتب القرآن في السويد. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T06:49+0000
2023-02-04T06:49+0000
2023-02-04T06:49+0000
روسيا
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو بهذا الصدد: "يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الروس البرلمانيين الأوروبيين إلى التنديد العلني لأعمال المتطرفين باعتبارها مظهرًا من مظاهر التعصب الديني واتخاذ تدابير لحماية حق المسلمين وممثلي الديانات الأخرى في حرية الدين، وكذلك تقديم المسؤولين عن الاستفزازات إلى العدالة. وأشارت ماتفيينكو بشكل منفصل إلى أن "عدم وجود استجابة مناسبة لأفعال المتطرفين من الحكومات والبرلمانات في الدول الأوروبية أمر شائن بشكل خاص". وخلصت ماتفيينكو بالقول إن "تواطؤ أجهزة إنفاذ القانون والسلطات المحلية مع المتطرفين يسبب الرفض".
https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تدين-حرق-القرآن-من-قبل-المتطرفين-في-ستوكهولم-وتدعو-إلى-اتخاذ-إجراءات-1072626141.html
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روسيا
مجلس الاتحاد الروسي يدعو البرلمانات الأوروبية لمعاقبة المسؤولين عن حرق القرآن
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دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، البرلمانيين الأوروبيين إلى إدانة ومعاقبة المسؤولين عن تدنيس الكتب الدينية، مثل حرق كتب القرآن في السويد.
قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو بهذا الصدد: "يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الروس البرلمانيين الأوروبيين إلى التنديد العلني لأعمال المتطرفين باعتبارها مظهرًا من مظاهر التعصب الديني واتخاذ تدابير لحماية حق المسلمين وممثلي الديانات الأخرى في حرية الدين، وكذلك تقديم المسؤولين عن الاستفزازات إلى العدالة.
وأشارت ماتفيينكو بشكل منفصل إلى أن "عدم وجود استجابة مناسبة لأفعال المتطرفين من الحكومات والبرلمانات في الدول الأوروبية أمر شائن بشكل خاص".
وخلصت ماتفيينكو بالقول إن "تواطؤ أجهزة إنفاذ القانون والسلطات المحلية مع المتطرفين يسبب الرفض".