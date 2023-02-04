https://sputnikarabic.ae/20230204/مجلس-الاتحاد-الروسي-يدعو-البرلمانات-الأوروبية-لمعاقبة-المسؤولين-عن-حرق-القرآن-1073087822.html

مجلس الاتحاد الروسي يدعو البرلمانات الأوروبية لمعاقبة المسؤولين عن حرق القرآن

مجلس الاتحاد الروسي يدعو البرلمانات الأوروبية لمعاقبة المسؤولين عن حرق القرآن

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، البرلمانيين الأوروبيين إلى إدانة ومعاقبة المسؤولين عن تدنيس الكتب الدينية، مثل حرق كتب القرآن في السويد. 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T06:49+0000

2023-02-04T06:49+0000

2023-02-04T06:49+0000

روسيا

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قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو بهذا الصدد: "يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الروس البرلمانيين الأوروبيين إلى التنديد العلني لأعمال المتطرفين باعتبارها مظهرًا من مظاهر التعصب الديني واتخاذ تدابير لحماية حق المسلمين وممثلي الديانات الأخرى في حرية الدين، وكذلك تقديم المسؤولين عن الاستفزازات إلى العدالة. وأشارت ماتفيينكو بشكل منفصل إلى أن "عدم وجود استجابة مناسبة لأفعال المتطرفين من الحكومات والبرلمانات في الدول الأوروبية أمر شائن بشكل خاص". وخلصت ماتفيينكو بالقول إن "تواطؤ أجهزة إنفاذ القانون والسلطات المحلية مع المتطرفين يسبب الرفض".

https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تدين-حرق-القرآن-من-قبل-المتطرفين-في-ستوكهولم-وتدعو-إلى-اتخاذ-إجراءات-1072626141.html

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