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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/مصدر-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-مخازن-أسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1073090011.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر مخازن أسلحة أوكرانية في مقاطعة خيرسون
مصدر لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر مخازن أسلحة أوكرانية في مقاطعة خيرسون
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T09:27+0000
2023-02-04T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة إنه تم تدمير عدد من المركبات المحملة بالذخائر، وقتل خلال الضربة عشرة عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب ستة بجروح متفاوتة الخطورة". كما قصف رجال المدفعية موقف سيارات خاص بإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون.وقال المصدر "خسائر العدو بلغت خمس قطع من المعدات، بما في ذلك مدفع أمريكي، وسبعة قتلى من القوات المسلحة الأوكرانية وأصيب ثمانية بجروح متفاوتة الخطورة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/أحد-سكان-خيرسون-يتحدث-عن-أفعال-المخابرات-الأوكرانية-1072720639.html
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر مخازن أسلحة أوكرانية في مقاطعة خيرسون

09:27 GMT 04.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدخل مدينة خيرسون
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Sputnik
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر للوكالة إنه تم تدمير عدد من المركبات المحملة بالذخائر، وقتل خلال الضربة عشرة عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب ستة بجروح متفاوتة الخطورة".
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
أحد سكان خيرسون يتحدث عن أفعال المخابرات الأوكرانية
26 يناير, 05:17 GMT
كما قصف رجال المدفعية موقف سيارات خاص بإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون.
وقال المصدر "خسائر العدو بلغت خمس قطع من المعدات، بما في ذلك مدفع أمريكي، وسبعة قتلى من القوات المسلحة الأوكرانية وأصيب ثمانية بجروح متفاوتة الخطورة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:17 GMT
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMT
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