https://sputnikarabic.ae/20230204/مصدر-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-مخازن-أسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1073090011.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر مخازن أسلحة أوكرانية في مقاطعة خيرسون
مصدر لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر مخازن أسلحة أوكرانية في مقاطعة خيرسون
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T09:27+0000
2023-02-04T09:27+0000
2023-02-04T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة إنه تم تدمير عدد من المركبات المحملة بالذخائر، وقتل خلال الضربة عشرة عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب ستة بجروح متفاوتة الخطورة". كما قصف رجال المدفعية موقف سيارات خاص بإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون.وقال المصدر "خسائر العدو بلغت خمس قطع من المعدات، بما في ذلك مدفع أمريكي، وسبعة قتلى من القوات المسلحة الأوكرانية وأصيب ثمانية بجروح متفاوتة الخطورة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/أحد-سكان-خيرسون-يتحدث-عن-أفعال-المخابرات-الأوكرانية-1072720639.html
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر مخازن أسلحة أوكرانية في مقاطعة خيرسون
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة كانت تستخدمه القوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر للوكالة إنه تم تدمير عدد من المركبات المحملة بالذخائر، وقتل خلال الضربة عشرة عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب ستة بجروح متفاوتة الخطورة".
كما قصف رجال المدفعية موقف سيارات خاص بإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون.
وقال المصدر "خسائر العدو بلغت خمس قطع من المعدات، بما في ذلك مدفع أمريكي، وسبعة قتلى من القوات المسلحة الأوكرانية وأصيب ثمانية بجروح متفاوتة الخطورة.